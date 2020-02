Declaratia lui Pep Guardiola despre cum a reusit sa invinga pe Real Madrid: "Am analizat timp de 10 zile jocul lor"

Man. City a invins cu 2-1 in deplasare pe Real Madrid.

Echipa lui Pep Guardiola a reusit o revenire superba, dupa ce a fost condusa cu 1-0 pe Santiago Bernabeu. Jesus a marcat golul egalarii in minutul 78, iar 5 minute mai tarziu, De Bruyne a transformat un penalty si a stabilit scorul final, 2-1.

Dupa meci, antrenorul "cetatenilor" a vorbit despre prestatia elevilor sai, declarandu-se extrem de multumit, insa avertizand ca nimic nu e jucat, calificarea urmand a se decide in retur.

"Nu suntem calificati! Daca exista vreo echipa care poate sa intoarca rezultatul, aceea este Real Madrid. Au dat gol atunci cand noi am jucat bine, apoi am marcat noi cand ei jucau bine. Nu poti sa domini tot meciul pe Santiago Bernabeu, e impisibil. Am jucat foarte bine, sunt multumit", a spus Guradiola.

Totodata, tehnicianul iberic a declarat ca a studiat timp de 10 zile jocul adversarilor: "Am analizat timp de 10 zile jocul Realului si am luat decizii in functie de cum se aseaza ei in teren. Pe Valverde nu il cunoasteam prea bine, asa ca l-am studiam enorm in aceste zile".