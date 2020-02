Arsenal si Manchester United vor sa aduca un super fotbalist de la Juventus! Cine e jucatorul dorit in Premier League

Gigantii din Anglia incearca un transfer spectaculos.

Arsenal si Manchester United vor sa il transfere Blaise Matuidi, fotbalistul de 32 de ani al celor de la Juventus, anunta CalcioMercato.

Ole Gunnar Solskjaer vrea sa isi intareasca lotul pentru sezonul viitor. Antrenorul crede ca Matuidi e o varianta ideala pentru mijlocul lui Manchester United. Tehnicianul il va pierde cel mai probabil pe Matic in vara, cand sarbului ii expira contractul.

Arsenal e si ea interesata de jucatorul "Batranei doamne". Mikel Arteta crede ca Matuidi poate oferi stabilitate la mijlocul terenului si poate ajuta si in aparare, Arsenal incasand 36 de goluri in 27 de meciuri din acest sezon. Mijlocasul ar putea ajunge si in Franta, Lyon dorindu-l si ea pe Matuidi. Echipa din Ligue 1 l-a vrut inca de vara trecuta.

Jucatorul mai are contract cu Juventus pana in vara, insa clubul din Torino e aproape sa ii prelungeasca intelegerea. Chiar daca liderul din Serie A nu il va lasa pe Matuidi sa plece gratis, cele 3 cluburi raman interesate de a-l aduce pe fotbalist.