Juventus, Inter si AC Milan se dueleaza pentru un jucator de la United! Cine e mijlocasul dorit de gigantii din Italia

Fotbalistul poate pleca gratis.

Nemanja Matic, mijlocasul lui Manchester United, e aproape de a se desparti de "diavoli". Contractul fotbalistului va expira in vara si sunt sanse mici ca jucatorul sa isi prelungeasca intelegerea. Acesta a prins tot mai putine minute de joc pentru clubul englez.



AC Milan a fost interesata de mijlocas, insa salariul acestuia ar putea fi o problema pentru conducerea echipei. Inter Milano, in schimb, e tentata sa il aduca pe fotbalist, chiar daca l-au cumparat si pe Christian Eriksen in aceasta iarna. Juventus e si ea interesata de Nemanja Matic.

Mijlocasul lui United are 31 de ani, a evoluat in 10 partide din acest sezon de Premier League si nu a reusit niciun gol.