Reacția lui Xavi, după ce Barcelona a fost umilită de Real Madrid în Supercupa Spaniei: ”Sunt convins de asta”

Vinicius Junior a punctat de două ori pe contraatac în minutele șapte și zece, iar Real Madrid a beneficiat de un avantaj liniștitor încă din debutul partidei.

Catalanii au reușit să reducă din diferență în minutul 33, prin Robert Lewandowski, care a punctat cu un șut puternic, dar Real a fost cea care a avut ultimul cuvânt de spus în prima parte a jocului. Tot Vinicius a reușit să marcheze, dintr-un penalty obținut tot de el.

Scorul final a fost stabilit în partea secundă de Rodrygo, în minutul 64. Barcelona a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Araujo.

După meci, Xavi, antrenorul Barcelonei, a tras primele concluzii și le-a făcut o promisiune fanilor catalani, în urma prestației modeste din finala Supercupei Spaniei. Tehnicianul este convins că echipa sa își va lua revanșa în a doua parte a sezonului.

Xavi: ”Real Madrid ne-a lovit pe contraatac”

„Dezamăgirea și tristețea trec prin capul meu. Eram entuziasmați, am avut cel ma slab joc dintre toate. Puteam reveni, dar la 3-1 lucrurile au mers prost pentru noi. Real Madrid ne-a lovit pe contraatac. Ne cerem scuze fanilor, am avut cea mai slabă prestație. Trebuie să ne refacem. Am experimentat multe înfrângeri și ne-am revenit. Barcelona va reveni.

Această înfrângere ar trebui să ne ajută să fim mai buni. E clar că vor veni câteva zile grele, dar trebuie să acceptăm asta. Nu am fost la nivelul la care trebuia să fim.

Sunt calm, nervos și dezamăgit, nu am arătat cum trebuia să arătăm într-o finală. Nu am experimentat înfrângeri foarte dure, dar ne rămâne tot restul sezonului, trei trofee. Ne vom întoarce, sunt convins”, a spus Xavi, potrivit Marca.com.

În campionat, cele două mari rivale sunt despărțite de șapte puncte. Real Madrid este pe locul doi, cu 48 de puncte, dar poate trece pe primul loc dacă o va învinge pe Almeria în următoarea etapă.

Barcelona este pe locul patru, cu 41 de puncte, iar o victorie în deplasarea de la Betis Sevilla îi poate asigura, cel puțin momentan, locul trei în La Liga.