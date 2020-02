Revolutie la Barcelona. Fanii si jucatorii vor demisia presedintelui Bartomeu, pentru ca e neimplicat politic si a facut transferuri slabe

Alegerile pentru presedintia clubului catalan vor avea loc in 2021, dar lui Bartomeu i se cere demisia mai devreme.

Josep Maria Bartomeu nu va mai candida pentru un nou mandat de presedinte al clubului FC Barcelona, la alegerile din 2021, pentru ca avut deja doua mandate, dar este tot mai contestat de catre fani si are o relatie tensionata cu jucatorii importanti din lot. Saptamana trecuta, Cadena Ser Catalunya a publicat informatia ca unii membrii ai board-ul clubului s-au declarat furiosi pentru ca presedintele ar fi angajat agentia de comunicare I3 Ventures pentru a crea conturi de social media care sa protejeze reputatia lui Bartomeu si a actualei conduceri, chiar cu pretul sacrificarii imaginii unor foste glorii, a catorva jucatori sub contract cu clubul, printre care Leo Messi si Gerard Pique, sau a rivalilor.

Bartomeu se gaseste intr-o situatie ingrata inca de izbucnirea acestui scandal. Desi a negat public ca ar fi cerut atacurile online si a rupt rapid contractul cu agentia de comunicare, multi suporteri ii reprosau oricum de mai mult timp ca a adus clubul intr-o pozitie de neutralitate in privinta referendumului ilegal si a puternicei miscari de secesiune a Cataluniei de Spania. Acestia spun ca Bartomeu a ales ca pozitia FC Barcelona fata de aceasta chestiune sa fie, daca nu una una de neutralitate totala, cel putin diferita de deviza „Mes que un Club”, care are puternice conotatii politice, istorice si culturale, inca de cand a fost pronuntata prima data, la aniversarea a 50 de ani de existenta a clubului, de fostul presedinte Narcis de Carreras. De asemenea, aripa dura a sustinatorilor "blaugrana" cred ca el are o relatie mult prea apropiata cu autoritarile de la Madrid si cu Luis Rubiales, presedintele Federatie Spaniole de Fotbal, dar si ca nu a fost destul de vocal in privinta greselilor de arbitraj comise in dauna clubului catalan.

Pe de alta parte, nucleul dur din vestiarul catalanilor, din care fac parte Leo Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez sau Sergi Roberto, a fost foarte nemultumit de deciziile presedintelui in ultimii ani, dar si ale directorului sportiv Eric Abidal, numit in functie in iunie 2018. Fotbalistii au fost vocali dupa inlocuirea lui Ernesto Valverde cu Quique Setien, dar sunt nemultumiti si de faptul ca nu au fost consultati pentru transferurile importante pe care clubul le-a facut recent, multe dintre ele transformandu-se in esecuri costisitoare, respectiv aducerile lui Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Jean-Claire Tobido, Malcolm Oliveira, Jasper Cillessen, Lucas Digne, Yerry Mina, Marlon Santos, Andre Gomes, Douglas, Arda Turan, Jeison Murillo, Paco Alcacer, Kevin-Prince Boateng, Paulinho sau Martin Braithwaite. De asemenea, celor doi li se reproseaza si ca au renuntat mult prea usor la jucatorii produsi de academia La Masia, printre ei fiind Pedro Rodriguez, Alex Grimaldo, Martin Montoya, Cristian Tello, Marc Bartra, Sandro Ramirez, Gerard Deulofeu, Sergi Samper, Munir El Haddadi, Carles Alena, Rafinha, Marc Cucurella sau Carles Perez.

In mandatul lui Bartomeu, clubul catalan a castigat zeci de trofee, la fotbal (17 trofee / printre care 4 tilturi in La Liga, 4 Copa del Rey, 1 Champions League), futsal (4), beach soccer (1), baschet (4), handbal (25), roller hockey (19) si hochei pe gheata (1), dar a trebuit sa plateasca penalitati de 5.5 milioane de euro catre autoritatile spaniole in cazul de frauda deschis dupa transferul lui Neymar, din 2013. Bartomeu a indeplinit functia de director al sectiilor de handbal, baschet si hochei, intre 2003 si 2005, in mandatul lui Joan Laporta si si-a depus demisia odata cu plecarea acestuia, apoi a fost vicepresedinte al clubului sub conducerea lui Sandro Rosell (2010-2014). Intre 2014 si 2015 a fost numit presedinte interimar, apoi a castigat alegerile, pe 18 iulie 2015, cu 54.63% din voturile membrilor clubului.

Cea de-a 14 runda de alegeri din istoria clubului va avea loc in 2021, iar singurul candidat anuntat oficial pana acum este Victor Font, care detine ziarul local Diari ARA, dar si o puternica companie de consultanta strategica si financiara pentru sectorele telecomunicatii, comunicare si tehnologie. Presa din Barcelona crede ca Jordi Cardoner, actualul vicepresedinte al clubului, va fi si el printre candidati.