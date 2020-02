INCREDIBIL | Cum l-a pierdut Barcelona pe Haaland in aceasta iarna! Care este motivul de-a dreptul uluitor pentru catalanii au renuntat sa il aduca pe Camp Nou

Detalii incredibile despre ratarea transferului lui Haaland la Barcelona.

FC Barcelona l-a monitorizat indeaproape pe Erling Haaland (19 ani) si erau decisi sa il aduca pe Camp Nou. Pustiul minune a atras prima oara atentia la Campionatul Mondial U20 din Polonia, unde a inscris 9 goluri in poarta celor de la Honduras. Daca marile forte ale Europei nu au fost interesate sa il aduca, cei de la Salzburg l-au transferat de la Molde, iar in iarna era dorit de cluburi importante precum Manchester United, Juventus, Leipizig si Barcelona. Barcelona era foarte aproape sa inainteze o oferta celor de la Salzburg pentru a-l transfera pe Haaland, insa totul a picat dintr-un motiv icnredibil.

Potrivit Mundo Deportivo, la Barcelona au avut loc anumite discutii interne despre transferul lui Haaland, insa s-a invocat un motiv cu totul si cu totul neasteptat. In raportul alcatuit despre jucator era mentionat faptul ca acesta nu ar face fata din punct de vedere tehnic la un club precum Barcelona. Un alt motiv pentru care catalanii au reununtat la transfer este din cauza sumei pe care are fi trebuit sa o achite si anume 20 de milioane de euro catre Salzburg, 15 milioane de euro catre agentul jucatorului, Mino Raiola, 8 milioane de euro pentru tatal fotbalistului si clauza de reziliere in valoare de 75 de milioane de euro, valabila din 2022.

Dupa accidentarea lui Dembele, care va lipsi pana la sfarsitul sezonului, Barcelona a primit acceptul din partea Federatiei sa mai faca un transfer si l-au adus pe Briathwaite de la Leganes in schimbul a 18 milioane de euro.

Cei de la Borussia Dortmund au profitat de aceasta gafa a Barcelonei si au dat o adevarata lovitura prin aducerea lui Haaland. In prezent atacantul a inscris 12 goluri in 8 partide pentru formatia din Germania.