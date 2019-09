(P) Vacanta in doi: destinatii din Europa care par desprinse din povesti

Vacantele in doi sunt cele mai placute momente, motiv pentru care trebuie sa fie de neuitat. Persoana de langa tine va face intotdeauna ca locul in care va aflati sa nu conteze, dar pentru a putea ramane cu amintiri placute din vacanta aveti nevoie de ceva in plus.

Exista mii de locuri in aceasta lume care te lasa fara cuvinte si cu siguranta multe dintre ele nici nu au fost descoperite de om. Insa, pentru o ocazie speciala, poate aniversarea voastra sau pur si simplu fara niciun motiv, aveti de ales dintre cele mai interesante destinatii din Europa. De asemenea, ii puteti face o surpriza persoanei dragi si ii puteti oferi o vacanta de vis intr-o destinatie pe masura. Daca nu stati prea bine cu partea financiara, solicitati uncredit online si surprindeti-va persoana iubita!

Pentru ca treaba sa fie mai usoara, v-am pregatit o lista cu destinatii despre care, poate, nici nu stiati ca exista.

Muntii Dolomiti – Italia

O destinatie de vis pentru iubitorii zonelor de munte, dar si unul dintre cele mai impresionante trasee alpine din lume. Este o destinatie potrivita pentru orice anotimp. Va puteti bucura de cele mai frumoase peisaje, dar si de o cazare pe masura in statiunea Bolzano, de unde puteti admira varfurile muntilor in departare.

Sursa foto:https://www.gettyimages.com

Insulele Feroe – Danemarca

Chiar daca este o destinatie cu temperaturi scazute pe toata perioada anului, aici puteti descoperi unele dintre cele mai frumoase peisaje din Europa. Flora incredibila a Insulelor Feroe si locuitorii acestei zone vor face sa merite orice moment petrecut acolo si cu siguranta veti dori sa va intoarceti.

Sursa foto: https://www.europeanbestdestinations.com/

Positano – Italia

Este una dintre cele mai romantice destinatii de pe coasta Amalfi, fiind ideala pentru luna de miere si nu numai. Peisajele vazute de deasupra satului Positano sunt desprinse din povesti si veti ramane cu cele mai frumoase amintiri si fotografii. In ceea ce priveste cazarea, aveti de ales dintre hoteluri, vile, pensiuni sau apartamente.

Sursa foto: https://www.domondonart.com/product/positano-italy-amalfi-purple-flowers/

Valea Douro – Portugalia

Este o destinatie de vis pentru iubitorii de fotografii deoarece peisajele sale te lasa fara cuvinte. Este o zona clasificata drept patrimoniu Unesco si se afla in nordul Portugaliei. Malurile raului Douro sunt inconjurate de vita de vie, pe care le puteti admira in timpul unei plimbari cu barca. De asemenea, puteti degusta renumitul vin de Porto, originar din aceasta regiune.

Sursa foto: https://www.europeanbestdestinations.com/

Plaja Ksamil – Albania

Una dintre cele mai frumoase plaje din Europa, Ksamil, este destinatia ideala pentru iubitorii de scufundari. Nisipul este de un alb orbitor, apa turcoaz, iar insulele in golf sunt senzationale. In cateva cuvinte, este o adevarata bijuterie a rivierei albaneze.

Sursa foto: https://www.2backpack.it/

Santorini – Grecia

Frumusetea naturala a insulei este data de culorile stancilor si de albastrul intens al apei. Este, fara indoiala, una dintre cele mai romantice destinatii, pe care o puteti descoperi impreuna cu persoana iubita. Peisaje care va taie respiratia si cele mai bune energii va asteapta in Santorini.

Sursa foto: http://lifethinktravel.com/

Muntele Saint-Michel – Franta

Unul dintre simbolurile Frantei, Muntele Saint-Michel este al doilea cel mai vizitat obiectiv turistic dupa Turnul Eiffel. Este situat in Normandia si are undeva la 40 de locuitori. Este o destinatie potrivita pentru o vacanta in doi si chiar daca are o intindere mica, va puteti delecta cu preparatele traditionale si cu un peisaj de poveste.

Sursa foto: https://www.europeanbestdestinations.com

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai frumoase destinatii pentru o vacanta in doi. Fie ca preferati o seara romantica in Santorini sau o drumetie in muntii Italiei, in ambele variante veti descoperi peisaje de nedescris. Ape de un albastru intens, pajisti verzi cat vezi cu ochii si cateva momente de relaxare, toate acestea sunt ingredientele necesare pentru o vacanta de vis alaturi de persoana iubita.

Alegeti o destinatie dintre cele de mai sus si nu numai si porniti in descoperirea taramurilor de vis!