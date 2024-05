Revenirea lui Dan Petrescu în Gruia era preconizată pentru luna iunie, însă antrenorul s-a întors mai devreme, motivând că echipa avea nevoie de un antrenor cu licență Pro și și-a dorit să ofere o mână de ajutor clubului la care a câștigat patru titluri de campion.

Dan Petrescu: "Doamne ferește, n-am nicio primă pentru acest campionat!"

După ce în presă au apărut informații potrivit cărora Dan Petrescu ar urma să încaseze o primă de 50.000 de euro în cazul în care califică echipa în Conference League, tehnicianul a negat vehement. Chiar dacă clubul își va îndeplini obiectivul, Petrescu spune că nu poate avea vreun merit, având în vedere că pregătește echipa doar pentru ultimele trei etape din actuala stagiune.

"E bine că mi-ai pus întrebarea asta. Mi-am dat cuvântul de onoare. Cum puteam să cer o primă eu, care am venit de trei zile aici? Să iau munca altora care au fost aici un an de zile? Doamne ferește! N-am nicio primă pentru acest campionat. Eu am semnat de la 1 iunie, acum doar am venit să ajut.

Indiferent ce se va întâmpla, nici merite, nici nemerite nu pot să-mi iau prea multe. Nu am nicio primă, niciun euro, niciun leu, indiferent pe ce loc voi termina. Contractul meu cu banii începe din sezonul următor.

Sper să aibă jucătorii o primă și să fie bine pentru ei. Eu în niciun caz nu am și nu voi lua, asta e 100%. Ceilalți antrenori merită, cei de dinainte, dacă se va atinge obiectivul, pentru că au muncit foarte mult. Eu am venit de două săptămâni, ce pot să spun eu?", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

Miza meciului de pe Arena Națională (sâmbătă, 20:00) este mult mai mare pentru CFR Cluj, care luptă pentru accederea în Conference League. Ardelenii conduși de Dan Petrescu ocupă locul 3, cu 40 de puncte, la egalitate cu ocupanta poziției secunde, Universitatea Craiova.