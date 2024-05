Sâmbătă, de la ora 20:00, FCSB o va înfrunta pe CFR Cluj. Meciul se va juca pe Arena Națională, iar stadionul va fi arhiplin. După joc, formația roș-albastră va primi trofeul de campioană, medaliile și va sărbători alături de suporteri în București.

FCSB va juca într-un echipament complet alb meciul cu CFR Cluj

Chiar dacă FCSB este gazdă, Mihai Stoica anunță că jucătorii lui Elias Charalambous nu vor juca nici în roșu, nici în albastru, ci în alb complet, acesta fiind al treilea echipament din actuala stagiune.

"Vom juca într-un echipament alb. E un meci special și, în mod normal, echipamentul ăsta era al treilea de anul ăsta. E foarte, frumos și mi-a părut rău că am jucat doar o dată, în Cupa României, la Oradea. Efectiv nu am putut!

Nu e ciudat deloc că vom juca în alb. Și cea mai mare echipă din toate timpurile din România a jucat în alb (n.r - Steaua, în finala CCE 1986). Tricourile de campioni vor fi tot albe. Ne-am gândit că e un prilej să jucăm și în echipamentul ăsta pentru că e un echipament foarte frumos", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

FCSB sărbătorește titlul cu autobuzul descoperit în București

Managerul general de la FCSB a oferit detalii și despre ceea ce se va întâmpla după meciul de pe Arena Națională.

"Bineînțeles că eu m-am ocupat mai mult de festivități și de tot ce înseamnă organizarea. Avem 50 de copii care vor intra cu fotbaliștii și cu arbitrii. Am zis să fie și sărbătoarea lor. Copiii sunt copiii jucătorilor în principal și alți copii care au fost selectați, am vorbit și cu cei din academie. Vor intra înainte de meci cu niște tricouri speciale. La festivitate, jucătorii noștri vor primi tricourile de campioni de la sponsorul competiției.



După care, vor pleca cu autobuzul descoperit pentru a se întâlni și cu fanii care nu pot ajunge la stadion. Cred că am fi avut 200.000 de spectatori dacă se putea, băteam recordul Maracana. Probabil va fi undeva pe lângă Athenee Palace, în Piața Revoluției, dar încă mai așteptăm niște aprobări. Arena Naționala - Piața Muncii și se va ajunge pe Calea Victoriei. Mâine facem public tot.

M-am ocupat să alegem playlist-ul pentru această sărbătoare, pe ce piesă se intră, pe ce piesă se decernează. Jucătorii au ținut neapărat să aibă la dispoziție autobuzul descoperit, să se bucure împreună cu suporterii și în oraș. Eu prima dată am tăiat-o, am zis că nu mai apucăm să mai mergem la petrecere, dar dacă ei au spus că asta e doleanța lor, am făcut-o. Am colantat foarte interesant și autobuzul", a mai spus Mihai Stoica.