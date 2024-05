Șoc în lumea tenisului! Fostul campion de la US Open se retrage la finalul sezonului

Tenismenul austriac speră ca ultimul său turneu să fie Vienna Open, care va avea loc în luna octombrie.

"Am avut succes și am câștigat trofee la care nici nu visam"

"Trebuie să fac un anunț foarte trist: acesta va fi ultimul meu sezon. Sunt mai multe lucruri care au dus la această decizie. În primul rând, problemele la închietură. Nu e exact așa cum ar fi trebuit și cum mi-aș fi dorit. În al doilea rând, sunt trăirile mele interioare, m-am gândit mult la această decizie. Am avut succes și am câștigat trofee la care nici nu visam. A fost o călătorie frumoasă, dar am ajuns la concluzia că retragerea la finalul acestui sezon este cea mai bună soluție pentru mine", a declarat Thiem.

La mai puțin de un an după victoria de la Flushing Meadows - Corona Park din Queens și în timp ce se afla în cea mai bună formă a carierei, acesta a suferit o accidentare gravă la încheietura mâinii, care l-a ținut departe de teren timp de zece luni de zile. Thiem a revenit în top 100 în ultimul an, dar nu a mai fost capabil să le țină piept celor mai buni jucători din circuit.

A câștigat US Open și a fost umărul 3 mondial

Cel mai bun loc ocupat în ierarhia ATP de Dominic Thiem este poziția a treia (martie 2020). Austriacul a câștigat US Open (2020), a jucat finale la Australian Open (2020), French Open (2018, 2019) și Tour Finals (2019, 2020) și a stâns peste 30 de milioane de dolari din premii.

Printre celelalte turnee importante câștigate se numără Open de Nice (2015, 2016), Croatia Open (2025), Swiss Open (2015), Argentina Open (2016, 2018), Mexico Open (2016), Stuttgart Open (2016), Rio Open (2017), Lyon Open (2018), St. Petersburg Open (2018), Indian Wells Masters (2019), Barcelona Open (2019), Austrian Open (2019), China Open (2019) și Vienna Open (2019).

Foto - Getty Images