Cu trei runde înainte de finalul play-out-ului din cele 10 serii din Liga 3, știm 11 din cele 21 de echipe care vor retrograda la sfârșitul sezonului la ”județ”.

Viitorul Șuțești (Seria 2), CS Păulești (Seria 4), echipa suporterilor SR Brașov (Seria 5), Cozia Călimănești (Seria 6), CSO Turceni, satelitul FC U Craiova 2 (ambele din Seria 7), ACB Ineu (Seria 8) și Industria Galda (Seria 9) sunt echipele virtual retrogradate, la care se adaugă formațiile retrase pe parcursul competiției, Viitorul Darabani, Foresta Suceava (ambele din Seria 1) și Minerul Ocna Dej (Seria 10).

15 echipe sunt calificate în play-off-ul de promovare în Liga 2

Play-off-ul din Liga 3 și-a disputat miercuri antepenultima etapă, iar acum se știu 15 dintre cele 20 de echipe calificate pentru barajul de promovare, însă doar un singur meci din cele 10.

Pentru a promova în divizia secundă, locurile 1 și 2 din play-off joacă mai întâi semifinale (locul 1 dintr-o serie vs locul 2 din altă serie), apoi finale (câștigătoarele, 5 la număr, promovează).

Pentru al șaselea loc de promovare în Liga 2 se va disputa un mini-turneu cu cele mai bune 4 echipe dintre cele 5 finaliste.

Astfel, calificate pentru baraj (semifinale) sunt Bucovina Rădăuți (Seria 1), Metalul Buzău, CSM Focșani (Seria 2), CS Afumați, Dunărea Călărași (Seria 3), CS Dinamo București (Seria 4), AFC Câmpulung Muscel, Olimpic Zărnești (Seria 5), SCM Râmnicu Vâlcea (Seria 6), CSC Ghiroda și Giarmata Vii (Seria 7), FC Bihor, Poli Timișoara (Seria 8), Gloria Bistrița, Unirea Ungheni (Seria 9) și SCM Zalău (Seria 10).

Singurul meci de baraj din semifinale care se știe în acest moment este CS Dinamo (câștigătoarea din Seria 4) - Dunărea Călărași (locul 2 din Seria 3).

Cele 10 semifinale (S1 = locul 1 din seria 1 vs locul 2 din seria 2, S2 = locul 2 din seria 1 vs locul 1 din seria 2, S3 = locul 1 din seria 3 vs locul 2 din seria 4, S4 = locul 2 din seria 3 vs locul 1 din seria 4 ș.a.m.d.) se joacă pe 22 și 25 mai, iar cele 5 finale (câștigătoarea S1 vs câștigătoarea S2, câștigătoarea S3 vs câștigătoarea S4 ș.a.m.d.) pe 1 și 5 iunie (tur-retur).