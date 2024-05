Sorana Cîrstea a făcut un debut triumfal la turneul WTA de la Roma și a obținut o victorie rapidă în turul al doilea împotriva jucătoarei de origine cehă, Brenda Fruhvirtova, cu scorul de 7-5, 6-0.

Primul set a fost foarte echilibrat, românca a reușit patru breakuri, dar a și cedat trei servicii. Cu toate acestea, în setul al doilea, Sorana și-a demonstrat dominația, unde a câștigat fără să îi ofere adversarei vreo șansă și a încheiat partida după doar o oră și 32 de minute de joc.

It was a very close first set that saw Sori have to raise her game to win. After that, in the 2nd set it was all Sorana. Brenda looked to also be playing hurt. But Sori also looked in full control to get the win. Sorana Cirstea defeated Brenda Fruhvirtova 7-5, 6-0. pic.twitter.com/iJFwxwAY75