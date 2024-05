În meciul transmis de VOYO, AS Roma a condus cu 2-0 din minutul 66, după dubla lui Leandro Paredes din lovituri de la 11 metri. Bayer Leverkusen a revenit din nou fantastic pe final: a redus din handicap în minutul 82, după autogolul lui Gianluca Mancini, iar în minutul 90+7, la una dintre ultimele faze ale jocului, a egalat prin Josip Stanisic, fundaș introdus în prelungiri.

Xabi Alonso, după ce Bayer Leverkusen a ajuns la 49 de meciuri consecutive fără eșec: "Merităm tripla"

Bayer Leverkusen a ajuns la o bornă impresionantă: 49 de meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile, record în fotbalul european. Noua campioană a Germaniei a depășit borna celor de la Benfica stabilită în intervalul 1963-1965.

"Vom juca două finale într-o săptămână. Am arătat mare caracter astăzi după al doilea gol marcat de ei. Mi-am privit toți jucătorii în ochi și am văzut că își doresc mai mult. Încă avem șansa de a câștiga trei trofee în acest sezon, iar băieții merită tripla", a spus Xabi Alonso, după meciul cu AS Roma, citat de ESPN.

Formația care a oprit supremația lui Bayern Munchen în Bundesliga mai are de jucat patru meciuri în acest sezon: cu Bochum și Augsburg în campionat, cu Atalanta în finala Europa League și cu Kaiserslautern în finala Cupei Germaniei.

Atalanta - Bayer Leverkusen, finala Europa League din acest sezon, se va juca pe Aviva Stadium din Dublin, miercuri, 22 mai, de la ora 22:00, ÎN DIRECT pe Pro Arena și VOYO.