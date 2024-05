Rică Răducanu, simbol al Rapidului, împlinește azi 78 de ani. Personaj carismatic, iubit și de fanii Rapidului dar și de suporterii rivalelor, fostul portar, prezent cu România la CM din 1970, continuă să fascineze prin poveștile sale spuse cu mult har. Omul care a jucat împotriva marelui Pele mai merge din când în când la partidele formației lui Dan Șucu și Victor Angelescu, iar când timpul îi permite e prezent și la confruntările echipei naționale.

Ce pensie are Rică Răducanu. Fostul portar împlinește azi 78 de ani

Rică Răducanu a povestit recent cum a ajuns să primească o pensie de 2.200 de lei.

”Pensia e 2.200 de lei. Eu am fost la CFR și depinde ce leafă aveai pe cartea de muncă. Am început cu 670 de lei, am fost și zidar, câștigam 1.200 de lei”, a declarat recent fostul portar, potrivit Ciao.

Fostul portar a pus în câteva declarații și un adevărat strigăt de revoltă față de factorii decidenți din România.

„Marea problemă e că ăştia ne spun ce vor ei la televizor şi noi, ceilalţi, acasă, constatăm de ceva vreme că nu e deloc aşa. Nu mai departe povestea cu creşterea pensiilor. Nu ştiu despre ce creştere se discută la televizor, aproape în fiecare seară.

Adică o pensie din două, câte avem în casă în acest moment. O pensie se duce doar pe medicamente. Şi ca la noi mă gândesc că se întâmplă în multe alte case. Nu se poate trăi aşa! Dacă nu ar fi nevastă-mea, cu natura ei atentă la diverse lucruri, nu ştiu cum aş mai putea trăi. Eu, spre exemplu, iau câte 9 pastile pe zi.

Recomandate toate de medic, să ne înţelegem! Trei dimineaţa, trei la prânz şi tot atâtea seara. Pentru inimă, pentru circulaţie, pentru nenorocita aia de gută. Plus câte un aspenter, care nu trebuie să-mi lipsească de pe agenda zilei. Iar toate astea costă bani. Chiar şi atunci când sunt compensate, tot mai scoţi bani din buzunar, pentru diverse pretexte. Oriunde te duci, dai mai mulţi bani ca acum câteva luni. Nu stau să fac calcule, dar simt asta la buzunar. Toate s-au scumpit, iar cei care ne conduc par că nu înţeleg asta!”, a declarat Rică Răducanu pentru playtech.ro.

Fostul portar născut la Vlădeni a ajuns la Rapid București în vara anului 1965 și a petrecut nu mai puțin de 10 ani la formația din Giulești. În 1975, a fost transferat la Sportul Studențesc, iar trei ani mai târziu a evoluat pentru Steaua București. În 1979, a fost legitimat la FCM Reșita și vândut un an mai târziu la Minaur. În 1980 a ajuns la Rocar și s-a retras din fotbal în 1982.