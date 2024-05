Cazul Simona Halep, tras la indigo! ”Dușmanii” româncei au făcut o nouă victimă: ”Sunt șocată!”

Din cauza suspendării pentru doping cu Roxadustat, Simona Halep a stat departe de terenul de tenis mai bine de un an, astfel că instanța a decis că jucătoarea și-a ispășit deja pedeapsa, iar sportiva a putut reveni în circuit imediat.

Nikola Bartunkova, suspendată provizoriu pentru dopaj! Caz identic cu cel al Simonei Halep

Singurul turneu la care a participat Simona Halep a fost Miami Open, unde a fost eliminată în primul tur de către Paula Badosa, 6-1, 4-6, 3-6. Pentru Simona, urmează turneul Clarins Trophy, după ce s-a retras recent de la turneul de la Madrid și de la WTA Oeiras din cauza unei accidentări.

Fanii tenisului au proaspăt în minte cazul Simonei Halep și eforturile depuse de româncă pentru a-și demonstra nevinovăția la tribunalul Sports Resolution, iar mai apoi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, însă, acum, totul pare a se repeta, iar noua protagonistă este jucătoarea de 18 ani din Cehia, Nikola Bartunkova.

Bartunkova a fost suspendată provizoriu de către ITIA, aceeași instituție care a scos-o din circuit și pe Simona Halep, după ce a fost testată pozitiv cu trimetazidină, o substanță folosită pentru problemele cardiace, care ajută la circulația sângelui.

Într-una dintre cele două mostre prelevate a fost depistată substanța interzisă așa cum se arată într-un comunicat emis pe 9 mai: ”Una dintre mostre conține trimetazidină, o substanță interzisă din categoria hormonilor și modulatorilor metabolici”.

Bartunkova susține că nu știe cum a ajuns substanța în corpul său și are la dispoziție doar câteva zile pentru a explica motivele pentru care rezultatul testelor a ieșit pozitiv.

”Sunt complet șocată de această situație. Mă simt nevinovată. Nu am consumat niciodată în mod intenționat o substanță interzisă, iar eu și echipa mea am fost întotdeauna foarte atenți cu ceea ce consum. Investigăm toate posibilitățile prin care substanța interzisă ar fi putut intra în corpul meu și vom face tot posibilul ca suspendarea temporară să fie ridicată cât mai repede. Am încredere că totul se va clarifica în curând. Nu voi mai oferi declarații în acest moment în legătură cu acest subiect”, a spus Nikola Bartunkova prin intermediul unui comunicat oficial.

La tenista checa Nikola Bartunkova, de tan solo 18 años, ha sido suspendida por la ITIA (International Tennis Integrity Agency), luego de que en dos controles antidopaje (febrero y marzo), diera positivo a la sustancia prohibida trimetazidina.#tenis #rankingatp #itia #wta pic.twitter.com/h4Nd8HQrEi — Mado TV (@madotvofficial) May 10, 2024

Nikola Bartunkova a fost prezentă și la turneul WTA de la Cluj-Napoca, unde a fost învinsă în turul doi de Ana Bogdan, scor 6-4, 6(5)-7, 5-7.