SEPSI OSK - RAPID, de la 20:30

Bogdan Lobonț a prefațat jocul de vineri seara, contra lui Sepsi OSK, de la Sf. Gheorghe.

„Vineri seară ne așteaptă un meci interesant împotriva unei echipe al cărei stil de joc îl apreciez. Se îndreaptă spre ceea ce se joacă în fotbalul european, au un antrenor care îi conduce spre un asemenea joc. Bernd Storck este un antrenor curajos. Au jucători destul de tehnici. Trebuie să fim foarte atenți la jucătorii lor și să facem tot posibilul să îi anihilăm. Au intrat în Play-Off și își joacă șansa, așa cum facem și noi.

Toți jucătorii care sunt sub contract cu Rapid sunt la dispoziția echipei. După aceea, ține de mine să fac alegerile pe care trebuie să le fac în ceea ce privește decizia finală. Din păcate, doar unsprezece jucători pot începe meciul, plus alte cinci schimbări, deoarece regulamentul ne permite astfel. În funcție de ceea ce se întâmplă la antrenamentul de mâine, în funcție de ceea ce se întâmplă până la ora jocului, lista este deschisă. Important este că majoritatea jucătorilor sunt apți pentru partida de vineri.

Nu sunt dezamăgit, am știut de la început în ce mă bag și am acceptat cu toată convingerea. De ce să fiu dezamăgit? Când am acceptat, am știut foarte bine ce condiții sunt la Rapid. În momentul în care știm că noi, ca staff, facem tot posibilul pentru a ne exprima competențele la cel mai înalt nivel pentru a le putea transmite băieților pe care îi antrenăm, nu avem de ce să fim dezamăgiți. Muncim pentru a duce Rapidul acolo unde toată lumea își dorește, competențe avem.

Cu siguranță, suporterii Rapidului sunt lângă echipă și se vor întoarce alături de noi. Sunt ferm convins de acest lucru. Într-adevăr, sunt dezamăgiți de parcursul pe care l-a avut echipa în ultima perioadă. Este un lucru normal, toată lumea este dezamăgită, nu doar suporterii noștri. Toți suntem dezamăgiți, dar lucrăm într-o anumită direcție și, mai devreme sau mai târziu, Rapid va ajunge o echipă de temut, atât în România, cât și în Europa. Sunt convins!", a declarat Bogdan Lobonț, într-o conferință de presă.

Sepsi OSK şi Rapid s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 10 ori, de două ori s-a impus gruparea din Sf. Gheorghe, de trei ori au câştigat bucureştenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate. Primul meci a avut loc pe 2 octombrie 2021, Sepsi OSK - Rapid 2-2.

Potrivit site-ului LPF, cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 20 ianuarie 2023, Rapid - Sepsi OSK 3-0, meci în care Marko Dugandzic a înscris de trei ori în primele 19 minute, acesta fiind cel mai rapid hat-trick reuşit de un jucător pe prima scenă din România în ultimii mai bine de 51 de ani (de la Anghel Iordănescu, 22 octombrie 1972, Steaua-Sportul Studenţesc 4-1 / minutele 2, 7, 16).

După acest succes, au urmat cinci dispute în care bucureştenii nu au marcat, printre care şi ultima confruntare directă, cea din 15 aprilie 2024, când covăsnenii au învins cu 1-0 în Giuleşti (gol Gabriel Debeljuh).

Mediile de vârstă

Sepsi OSK Sf. Gheorghe - 26 ani şi şapte luni.

Rapid - 26 ani şi trei luni.