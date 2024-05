Pep Guardiola e categoric: ”Unul dintre cei mai buni jucători”

Cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate, închizătorul spaniol se află pe ”Etihad” din iulie 2019 și mai are contract cu Manchester City până la finele stagiunii 2026/27.

Pep Guardiola a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Rodri și a sărit în apărarea lui, mai ales că fotbalistul nu a fost nominalizat pentru premiul celui mai bun jucător din Premier League din sezonul în curs.

”Rodri e unul dintre cei mai buni. Ce e important e că știe ce credem noi despre el. E un jucător important, un fotbalist extraordinar. Nu ar trebui să fie îngrijorat deloc, asta este situația”, a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Pep Guardiola on Rodri snubbed for PL Player of the Season: “He's been one of the best... what is important is he knows what we think, his importance, and the magnificent, extraordinary player that he is”.

“He should not be worried about it all, it is what it is”. pic.twitter.com/fgwGPh6IPS