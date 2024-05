Înapoi în Europa! Cristiano Ronaldo, așteptat la clubul care scrie istorie

Nemții au devenit campioni ai Germaniei pentru prima dată în istorie, iar echipa condusă de Xabi Alonso a intrat în istoria fotbalului după ce a ajuns la 49 de meciuri consecutive fără eșec.

Bayer Leverkusen vrea să îl transfere pe Cristiano Ronaldo

Bayer Leverkusen vrea ca următoarea stagiune să fie la fel de bună, iar, pentru a realiza acest lucru, nemții au pregătit un transfer stelar. Conform jurnalistului Mutab Bin Abdullah din Arabia Saudită, echipa lui Xabi Alonso vrea să îl transfere pe Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

Cel care ar face presiuni în acest sens la conducerea clubului ar fi chiar tehnicianul spaniol, care a fost coechipierul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid în perioada 2009-2014.

”Clubul german Bayer Leverkusen, la insistențele lui Xabi Alonso, vrea să îl transfere pe jucătorul lui Al Nassr și cel mai bun fotbalist din lume, Cristiano Ronaldo”, a fost anunțul jurnalistului arab.

Ajuns la 39 de ani, Cristiano Ronaldo pare că nu și-a spus ultimul cuvânt, În acest sezon, lusitanul a marcat 41 de goluri pentru Al Nassr și a contribuit cu 12 pase decisive.

Bayer Leverkusen va evolua în următorul sezon în Champions League, iar transferul lui Cristiano Ronaldo nu le poate aduce nemților decât un plus de experiență în Europa, mai ales că portughezul este cel mai bun marcator din istoria competiției.

Pentru a-l transfera pe Cristiano Ronaldo, Bayer Leverkusen trebuie să plătească o sumă de transfer în condițiile în care cvintuplul câștigător al Balonului de Aur se află sub contract cu Al Nassr. Ajuns la gruparea saudită în decembrie 2022, Cristiano a semnat un contract valabil doi ani și jumătate, astfel că portughezul mai are un an din actuala înțelegere.

Totuși, având în vedere vârsta lui CR7, suma de transfer pe care Leverkusen ar trebui să o plătească nu ar fi una uriașă, însă nu același lucru poate fi spus și despre pretențiile salariale ale atacantului de 39 de ani.