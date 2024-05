Cum s-au modificat calculele pentru Balonul de Aur, după ce Real Madrid și Borussia Dortmund s-au calificat în finala Champions League

După disputarea meciurile din semifinalele Champions League, OddsChecker au actualizat cotele pentru câștigarea Balonului de Aur.

Jude Bellingham, favorit la câștigarea Balonului de Aur

Jude Bellingham este principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur, susține OneFootball, cu un procentaj de 28.6% șanse. Următorul clasat în această ierarhie este coechipierul britanicului de la Real Madrid, Vinicius Jr., care are un procent de 22.2%, la egalitate cu Kylian Mbappe.

Starul francez este doar al treilea clasat. La ultima sa participare în Champions League alături de Paris Saint Germain, Kylian Mbappe a fost eliminat în semifinale, după ce parizienii au pierdut în returul semifinalelor în fața celor de la Borussia Dortmund, scor 0-1. Mb

Următorul pe listă este Harry Kane, cu 15.4 șanse. Atacantul britanic nu a reușit să o ducă pe Bayern Munchen în finala Champions League. Bavarezii au pierdut dramatic pe ”Santiago Bernabeu”, scor 1-2, după ce echipa lui Thomas Tuchel a avut un gol anulat în mod incorect pe final de meci.

Ultimul este Rodri, cu 5.9% șanse. Manchester City a fost eliminate în sferturile de finală ale Champions League, iar ”Cetățenii” nu mai pot repeta performanța din sezonul trecut, atunci când formația pregătită de Pep Guardiola a obținut ”Tripla”: Champions League, titlul în Premier League și Cupa Angliei.

The favourites to win the 2024 Ballon d'Or, via oddschecker ⚽ ???????? pic.twitter.com/cPbonS4Ukq

Carlo Ancelotti știe cine e favorit să câștige Balonul de Aur: ”E foarte aproape”

Carlo Ancelotti, antrenorul italian de pe banca lui Real Madrid, a transmis că, în opinia sa, Vinicius Jr este foarte aproape să câștige Balonul de Aur.

”Simțul meu e că Vini Jr. e aproape să câștige Balonul de Aur. Ce a făcut în acest sezon e special. Și-a arătat mereu clasa în momentele cheie”, a specificat Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.