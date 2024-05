Lovitură pentru Germania, înainte de EURO 2024! Starul care ar putea lipsi de la turneul final

Cu o lună înaintea startului turneului final, Germania a primit o veste teribilă. Serge Gnabry s-a accidentat în timpul partidei dintre Real Madrid și Bayern Munchen, din returul semifinalelor din UEFA Champions League și a fost schimbat în prima repriză.

În urma investigațiilor medicale, atacantul neamț a fost diagnosticat cu o ruptură musculară și va rata finalul sezonului, fiind incert și pentru participarea la EURO 2024.

În stagiunea actuală, jucătorul de 28 de ani a evoluat în 20 de meciuri pentru Bayern Munchen, marcând de cinci ori și oferind două assisturi.

????⚠️ Serge Gnabry, diagnosed with a torn muscle in his left hamstring and out for the rest of the season at Bayern.

He’s also at risk for Euro2024 now. ???????? pic.twitter.com/eKd8TIX6YV