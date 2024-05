Chiar dacă UTA și-a asigurat, matematic, primul loc din play-out cu o etapă înainte de final, Rednic anunță că va folosi cea mai bună echipă în meciul cu Dinamo, echipa sa de suflet, chiar dacă ”roș-albii” se află într-o situație delicată.

”Câinii” au nevoie de o victorie cu UTA Arad, dar și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a prinde barajul pentru menținere/promovare, acolo unde vor întâlni Csikszereda Miercurea Ciuc sau CS Mioveni.

Mircea Rednic a vorbit, printre altele, și despre viitorul său și a anunțat că va purta o discuție cu acționarul Alexandru Meszar cu privire la prelungirea contractului. Tehincianul își dorește și un salariu mai mare la UTA Arad, prilej cu care i-a ”înțepat” pe Laszlo Balint (Petrolul) și Ilie Poenaru (Concordia Chiajna).

Mircea Rednic: ”N-am cum să am un salariu mai mic decât ei”

„Mai am contract încă un an de zile, deja am discutat cu domnul Meszar pentru că am un contract care a fost făcut mai mult în avantajul clubului. Am vrut să le demonstrez că eu n-am venit nici să câștig bani, am venit să demonstrez, dacă mai aveam ceva de demonstrat, că sunt un antrenor bun! Am clauze care pe mine m-au avantajat

Când aud că Șumudică are nu știu cât, Gâlcă are 500.000 dacă-l dai afară... eu n-am nicio clauză, pe mine poți să mă dea afară. Am o clauză că mă poate da afară dacă cinci meciuri sunt pe loc de retrogradare sau baraj.

O să trebuiască să se schimbe, că eu nu pot să am un salariu mai mic decât Balint și Poenaru. N-am nimic cu ei. Cred că merit, nu? Merit sau nu merit? Eu am făcut apeluri la conferințe, vreau mai mult! Și cred că se poate mai mult!”, a spus Mircea Rednic, la conferința de presă.

Mircea Rednic antrenează UTA Arad de mai bine de un an de zile. În sezonul precedent a reușit să salveze echipa la baraj, după ce a trecut de Gloria Buzău, iar în acest sezon a fost la un pas de a prinde play-off-ul.

Până acum a adunat 47 de meciuri pe banca tehnică a arădenilor, reușind să câștige 19 dintre acestea. 16 s-au încheiat la egalitate, iar 12 au fost înfrângeri.

Ce trebuie să se întâmple ca Dinamo să evite retrogradarea:

Să învingă UTA Arad. Dacă nu câștigă, Dinamo e retrogradată direct indiferent de rezultatele adversarelor!

FC U Craiova să nu câștige contra lui FC Hermannstadt

Una dintre FC Botoșani, FC Voluntari și Poli Iași să piardă