A fost anunțat lotul Braziliei pentru Copa America! Starurile lăsate pe dinafară

Cele mai bune 16 reprezentative naționale din America de Sud, America Centrală și America de Nord se vor lupta pentru trofeu, Argentina fiind campioana en-titre.

Una dintre principalele favorite la câștigarea competiției este naționala Braziliei, cea care a ajuns până în finală la ediția trecută.

Cu mai bine de o lună înaintea începerii turneului a fost anunțat lotul brazilienilor, Vinicius Jr., Rodrygo, dar și tânărul Endrick aflându-se printre convocați.

Neymar, care se recuperează după o accidentare gravă, nu a fost inclus, Casemiro și Richarlison fiind și ei printre absenți.

Portari: Alisson, Bento, Ederson

Fundași: Beraldo, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell

Mijlocași: Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Joao Gomez, Lucas Paqueta

Atacanți: Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Jr.

Brazil have announced their Copa America squad - and there's no place for Casemiro, Gabriel Jesus and Richarlison ???? pic.twitter.com/0dlZNbNuAg