ANGLIA

Aston Villa, pentru prima dată în Champions League

Echipa din Birmingham are șanse foarte mari termine pe locul patru în Premier League și să meargă în grupele Champions League, lăsându-le în afara conmpetiției pe Tottenham, Newcastle, Chelsea sau Manchester United. Echipa lui Unai Emery mai are nevoie de o victorie în meciurile cu Liverpool (15 mai) și Crystal Palace (19 mai), pentru a-și îndeplini obiectivul, sau ca Tottenham să nu scoată punctaj maxim din confruntările cu Burnley, Manchester City și Sheffield United.

Campioni de 7 ori în First League, ultima dată în 1981, "The Lions" au câștigat Cupa Campionilor Europeni (1982 / Bayern Munchen 1-0) și Supercupa Euronei (1983), dar nu au jucat niciodată în Champions League. Ultima mare performanță europeană este semifinala Conference League din sezonul actual, când echipa engleză a fost eliminată de Olympiakos (2-4, 0-2).

GERMANIA

Leverkusen, campioană în Bundesliga și finalistă de Europa League și Cupa Germaniei

Trupa lui Xabi Alonso a dominat autoritar Bundesliga, fiind neînvinsă după 32 de etape (26, victorii, 6 egaluri) și are 15 puncte avans față de Bayern Munchen, campioana în ultimele 11 sezoane în Germania. De asemenea, va juca în finala Cupei Germaniei cu FC Kaiserslautern (25 mai, Olympiastadion din Berlin).

În cupele europene, Bayer 04 a câștigat (1988) și a mai jucat o semifinală de Cupa UEFA (1995), a pierdut ultimul act al Champions League (2001 / 1-2 cu Real Madrid) și este calificată în finala Europa League din această stagiune, unde va înfrunta pe Atalanta. Deși a mai jucat de nouă ori în grupele Champions League de la finala din 2001, Leverkusen nu a mai reușit să treacă de faza optimilor de finală, dar în sezonul următor se anunță una dintre echipele de urmărit.

ITALIA

Bologna poate închide careul de ași din Serie A

Dacă Inter Milano, Juventus și AC Milan sunt performere obișnuite în Champions League, Bologna este surpriza acestui sezon de Serie A. Formația lui Thiago Motta ocupă locul al patrulea și are prima șansă în duelurile cu Atalanta și AS Roma pentru ultimul loc care duce în Ligă. Echipa din Emilia-Romagna mai are de jucat cu Napoli, Juventus și Genoa pentru a îndeplini visul fanilor.

Bologna a jucat o singură dată în Cupa Campionilor Europeni, fiind eliminată de Anderlecht în turul preliminar, în sezonul 1964-1965. Cele mai bune rezultate reușite în competițiile europene sunt o semifinală de Cupa UEFA (1-1 și 0-0 cu Ol. Marseille / 1998-1999), o semifinală de Cupa Orașelor Târguri (2-2 și 2-3 cu Ferencvaros / 1967-1968) și un trofeu Cupa Intertoto (1998 / 1-0 și 2-0 cu Ruch Cherzow).

SPANIA

Girona scrie istorie în Spania

Faptul că Real Madrid a câștigat un nou titlu de campioană în Spania este un lucru obișnuit, la fel și faptul că Barcelona și Atletico Madrid vor juca în Champions League, în sezonul viitor. Revelația campionatului este Girona, echipă care a făcut un salt calitativ impresionant în ultimii doi ani.

Echipa finanțată de City Football Group este sigură ca va juca în cea mai prestigioasă competiție europeană și are șanse foarte mari să termine acest sezon pe locul secund. Clubul din Catalonia a jucat multe sezoane în ligile a treia și a patra spaniole, se află abia la al cincilea sezon în La Liga și nu a mai evoluat niciodată în cupele europene.

BELGIA

Union SG o poate lăsa pe Anderlecht în afara preliminariilor Champions League

Royale Union Saint-Gilloise are 11 titluri de campioană a Belgiei, dar ultimul este câștigat în 1935. În acest sezon, clubul din Regiunea Capitalei Bruxelles a câștigat deja Cupa Belgiei și a ajuns până în optimile de finală ale Conference League. Echipa antrenată de germanul Alexander Blessin ocupă locul al treilea în Pro League și este sigură de prezența în ediția viitoare a Europa league, dar se află la doar un punct în spatele lui Anderlecht, cu trei etape înainte de finalul sezonului, și poate prinde preliminariile Champions League.

Union mai are de jucat cu Club Brugge (13 mai), Cercle Brugge (19 mai) și Genk (26 mai), în timp ce Anderlecht le va întâlni pe Genk (11 mai), Club Brugge (19 mai) și Antwerp (26 mai). Ar fi abia a doua calificare în CL, după sezonul 2022-2023, când a fost eliminată de Glasgow Rangers în turul al treilea preliminar (2-0, 0-3), ajungând apoi până în sferturile de finală ale Europa League (1-4 și 1-1 cu Bayer Leverkusen).

AUSTRIA

Sturm Graz, campioană a Austriei pentru a treia oară

Sturm Graz este noua campioană a Austriei, detronând-o pe RB Salzburg, care câștigase ultimele zece titluri consecutive. "Die Schwoazn", care au mai luat titlul în stagiunile 1997-1998 și 1998-1999, vor intra direct în grupele Champions League, în sezonul viitor, mai având doar alte trei participări în această competiție (1998-1999, 1999-2000, 2000-2001). Cele mai bune rezultate în cupele europene sunt sferturile de finală în Cupa Cupelor (1975-1976 / 0-2 și 0-1 cu Eintracht Frankfurt) și Cupa UEFA (1983-1984 / 0-1 și 1-1 cu Nottingham Forest). În acest sezon, clubul din Stiria s-a impus și în finala Cupei Austriei (2-1 cu Rapid Viena).

