Bianca Dragusanu, torturata 5 ore, abia se mai putea misca! Detalii cutremuratoare despre bataia care a ingrozit Romania

Bianca Dragusanu (38 ani) a socat intreaga tara dupa ce a aparut in spatiul public cu ochiul umflat si vanat.

Modelul a fost batut cu bestialitate de iubitul sau, conform Cancan, iar tot scandalul ar fi tinut 5 ore! Ce doi s-ar fi impacat in urma cu trei saptamani, in urma unui scandal in care barbatul avusese tot o iesire violenta.

Bianca a fost surprinsa ieri cum s-a dat jos din masina iubitului vanata la un ochi, care era si umflat de altfel. Modelul nu s-a putut deplasa si a avut nevoie de ajutorul barbatului pentru a intra in casa.

Cu toate astea, Bianca ascunde semnele de violenta pe Instagram, acolo unde a postat o poza in care purta ochelari de soare, pentru a nu se vedea urmele lasate de barbat.

Din dezvaluirile sursei citate, Bianca ar fi fost batuta cu bestialitate de iubit timp de 5 ore.