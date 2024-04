Rapid s-a despărțit în luna aprilie de Cristiano Bergodi, după ce italianul a înregistrat patru eșecuri consecutive în play-off-ul Superligii României, iar giuleștenii au coborât pe cinci, fără șanse la câștigarea titlului.

Rapid i-a stabilit viitorul lui Bogdan Lobonț

Bogdan Lobonț, antrenorul cu portarii, a preluat interimatul de la Rapid în urma plecării lui Bergodi, iar Victor Angelescu, acționarul minoritar al iuleștenilor, a evidențiat că la finalul sezonului se va lua o decizie cu privire la banca tehnică.

Oficialul a menționat, de asemenea, că Rapid încă nu a luat legătura cu niciun alt antrenor

”O să vedem la finalul sezonului. Mai avem trei meciuri. Vom vedea atunci. Asta am vorbit, dar probabilitatea să mergem în cupele europene este extrem de mică. Nu am luat legătura cu alți antrenori, nu am negociat.

Nu era corect. După aceste trei etape vom lua o decizie. Dacă vom aduce un nou antrenor. Avem o problemă psihică. Nu sunt bine jucătorii psihic.

Este foarte greu să ieșim din această pasă. Am avut și ghinion. Am pierdut două meciuri la ultima fază. Nu este simplu. Au fost mai multe motive”, a spus Angelescu, potrivit DigiSport.

Ce o trage în jos pe Rapid: ”Există o problemă când suporterii fac asta”

Ionuț Lupescu, fost mare internațional român, a vorbit despre situația de la Rapid și a menționat că una dintre problemele de la club are la bază faptul că suporterii se implică prea mult în deciziile conducerii. Spre exemplu, la ședința în care Cristiano Bergodi a fost demis, a luat parte și un delegat al fanilor.

De asemenea, Lupescu a evidențiat și faptul că Rapid a practicat un fotbal bun în actuala stagiune și că a adus un nou suflu în primul eșalon

”Nu cred că Rapid e o dezamăgire. A jucat un fotbal bun, a adus un nou suflu în Superliga României, dar în Giulești există o problemă. Suporterii se bagă prea mult peste conducere”, a spus Ionuț Lupescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Cum arată clasamentul play-off-ului la finalul etapei a șaptea