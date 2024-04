Rapid a cedat meciul cu Craiova de pe teren propriu, din etapa a șaptea a play-off-ului Ligii 1, și a ajuns la șapte meciuri fără victorie în campionat. Ultima victorie datează din 9 martie 2024, 4-0 cu FCSB, iar de atunci echipa a pierdut șase partide și a remizat o dată, golaveraj 7-16.

Demiterea antrenorului Cristiano Bergodi nu a adus un sfârșit pentru deriva în care a intrat gruparea de lângă Podul Grant, iar Bogdan Lobonț nu pare să fie prima alegere a conducerii și galeriei rapidiste pentru sezonul viitor. Conform informațiilor Sport.ro, Dan Șucu și ceilalți conducători ai echipei au pe masă cinci variante de lucru, iar transferurile din această vară nu vor perfectate până la stabilizarea băncii tehnice.

Varianta 1

Presupune păstrarea lui Bogdan Lobonț ca antrenor principal și a lui Adrian Iencsi ca secund pentru stagiunea 2024-2025, și trecerea veteranului Cristi Săpunaru ca asistent în cadrul staff-ului tehnic, pentru a aduce o mai mare stabilitate în vestiar. O variabilă ar putea fi readucerea lui Adrian Mutu ca antrenor principal și păstrarea celorlalți trei ca asistenți.

Varianta 2

Aceasta ar fi dorită de Dan Șucu în special și reprezintă racolarea lui Edi Iordănescu ca antrenor principal al echipei. Acesta își termină contractul cu echipa națională după finalizarea Euro 2024, dar FRF nu a reușit încă să-l facă să semneze prelungirea, în condițiile în care meseria de selecționer este foarte mare consumatoare la nivel emoțional. Rapid este doar una dintre variantele antrenorului României, care mai este dorit de echipe din Polonia, Grecia, Turcia sau zona arabă.

Varianta 3

Este aducerea unui antrenor străin. Conducerea și-a activat conexiunile din Italia, Portugalia, Spania și Franța pentru a sonda potențialele opțiuni. Această variantă este una relativ greu de îndeplinit, în condițiile în care noul tehnician trebuie să fie unul nu foarte înaintat în vârstă, să aibă multă experiență profesională, să cunoască puțin fotbalul românesc sau măcar pe cel din Europa de Est și să se încadreze într-un plafon salarial.

Varianta 4

Aceasta presupune aducerea unui antrenor român autoritar și cu experiență, care să fie un garant al disciplinei și al luptei pentru toate trofeele puse în joc. Cum Dan Petrescu a semnat deja cu CFR Cluj, iar variantele Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu, Victor Pițurcă, Cosmin Contra și Anghel Iordănescu par foarte puțin probabile, cele mai plauzibile nume sunt Laszlo Boloni (sub contract FC Metz), Ioan Andone (fără angajament, retras în Spania), Mircea Rednic (sub contract cu UTA Arad) sau Dorinel Munteanu (sub contract cu Oțelul).

Varianta 5

Este considerată una excesivă și ultima opțiune în accepțiunea patronilor Rapidului. Presupune aducerea la pachet a lui Dani Coman ca președinte și a lui Marius Șumudică ca antrenor. Cei doi acționari ai Rapidului ar prefera deocamdată o altă variantă, în condițiile în care controlul asupra transferurilor, strategiei sportive și a modului cum sunt folosiți banii virați în conturile clubului ar trece în alte mâini.

Foto - Gabriel Chirea