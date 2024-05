Formația dirijată de Elias Charalambous a învins-o pe Farul Constanța în etapa #7, cu 2-1, și și-a asigurat, astfel, primul titlu din noul format al Superligii - play-off, play-out.

”Îl așteptați și pe Gigi Becali la petrecerea de titlu?” Adrian Șut a răspuns pe loc

Întrebat dacă Gigi Becali va fi așteptat la sărbătorirea titlului, Adrian Șut, mijlocașul central care și-a consolidat poziția de titular în angrenajul lui Charalambous, a menționat că toți fotbaliștii se vor bucura de apariția patronului la petrecere.

Șut se află la FCSB din iulie 2019. Cotat la 2.3 milioane de euro de site-urile de specialitate, închizătorul mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finele actualei stagiuni.

”Ne bucurăm că am reuşit să terminăm cât mai repede acest campionat, să fim campioni, asta e cel mai important. Toată lumea îşi doreşte, de când se apucă de fotbal, să câştige un titlu. Ne bucurăm că am reuşit să-l câştigăm, majoritatea dintre suntem la primul titlu, mai sunt colegi care au experienţa aceasta trăită, dar noi suntem foarte fericţi că am reuşit să-l câştig. Dăm drumul la treabă din nou acum!

Le mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi până în acest moment, suntem foarte fericţi pentru ei. Avem câte o dorinţă fiecare, se vor rezolva toate. (n.r. - Îl aşteptaţi şi pe Gigi Becali la petrecerea de titlu) Dacă dânsul consideră că vreCSa să fie alături de noi, îl aşteptăm cu mare drag, ne-am bucura să fie alături de noi.

Sper să fiu sănătos, să joc meci de meci, şi dacă Mister consideră că trebuie să fiu convocat, cu siguranţă o să fiu cel mai fericit”, le-a comunicat Adrian Șut reprezentanților mass-media.

Cum arată clasamentul play-off-ului la finalul etapei a șaptea

1. FCSB - 49 de puncte

2. Universitatea Craiova - 37 de puncte

3. CFR Cluj - 37 de puncte

4. Farul Constanța - 35 de puncte

5. Rapid - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte

Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali

Becali nu țintește, însă, doar titlul de campion, ci și un parcurs senzațional în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat că nu va da prime jucătorilor pentru câștigarea titlului, ci doar dacă aceștia vor aduce bani în conturile clubului.

Acest lucru este posibil doar cu un parcurs cât mai bun în competițiile organizate de UEFA. Dacă va câștiga titlul, FCSB va începe din primul tur preliminar, iar dacă va reuși să treacă va fi recompensată cu 280.000 de euro.

Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Florinel Coman și compania ar aduce în conturile clubului din Berceni nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!