Tuchel face praf un jucător de la FC Bayern: ”Prea lacom”

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Allianz Arena” în prima manșă a semifinalelor UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, FC Bayern și Real Madrid au remizat, scor 2-2.

După meci, Thomas Tuchel a ținut să evidențieze faptul că Min-Jae Kim, pe care l-a titularizat, a fost prea ”lacom” în timpul partidei și că din cauza lui s-au înscris cele două goluri ale galacticilor.

”A fost prea lacom de două ori. Prima dată s-a mișcat prea repede împotriva lui Vinicius și a fost surprins de pasa lui Toni Kroos. A speculat și a fost prea agresiv. La golul secund, din păcate a făcut o altă greșeală”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

???? Tuchel on Kim's performance: "He was too 'greedy' twice".

"He made the first move too early against Vinicius in the first goal and got caught by Toni Kroos' pass. He speculated and was too aggressive. In the second goal, unfortunately it was another mistake". pic.twitter.com/lbCG9Q4eQ7