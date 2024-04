Cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul italian a semnat cu TJ Jinmen Tiger în luna februarie un contract valabil până în decembrie 2025.

Andrea Compagno a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj până în clipa de față la chinezi de cinci ori, după ce a bifat șase apariții în echipamentul celor de la TJ Jinmen Tiger.

”Ai vreun regret legat de FCSB?” Andrea Compagno a răspuns sincer

Întrebat dacă are vreun regret legat de experiența sa de la FCSB, Andrea Compagno a evidențiat că a dat totul din el la gruparea roș-albastră și a precizat că primul an la trupa din Berceni a fost cel mai bun din cariera sa.

”Eu de când am venit acolo am dat totul. Numerele vorbesc clar. Primul an a fost senzațional, cel mai bun din cariera mea. Îmi e greu să zic că găsesc un regret”, a spus Andrea Compagno într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

La FCSB, Andrea Compagno a bifat 55 de apariții și a înscris 20 de goluri, în peste 3500 de minute petrecute în tricoul roș-albaștrilor, care au câștigat sâmbătă campionatul.

La ce echipe a mai jucat Compagno

Produs de Palermo și Catani, Andrea Compagno a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Catania, Due Torri, Pinerolo, Argentina, Borgosesia, Nuorese, Tre Fiori, FCU Craiova, FCSB și TJ Jinmen Tiger.

