Jim Ratcliffe anunță o mare curățenie de vară! Cine pleacă de la Manchester United. Lista

Echipa a eșuat să asigure un nou loc în Champions League, iar noul patron Jim Ratcliffe este hotărât să aducă dividende substanțiale pentru acționari.

Mandatul lui Erik ten Hag ca antrenor a intrat sub lupă din cauza rezultatelor inconsistente și a transferurilor discutabile. În timp ce antrenorul olandez a lăudat atmosfera pozitivă de la sosirea lui Ratcliffe, gestionarea îndoielnică a echipei a ridicat semne de întrebare.

