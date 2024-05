De atunci, antrenorul portughez a fost aproape de a reveni în România în mai multe rânduri, însă acest lucru nu s-a întâmplat. De această dată, numele lui Conceicao a apărut pe lista Rapidului, alături de cel al lui Marius Șumudică.

În dialog cu PRO TV, Toni Conceicao a spus că lasă ”ușa deschisă” pentru o posibilă revenire în Superliga României, unde le-a mai antrenat pe CFR Cluj, FC Brașov și Astra Giurgiu.

De asemenea, lusitanul a comentat și situația de la Rapid, care a ieșit din cursa pentru locurile de cupe europene, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Toni Conceicao: ”Am făcut treabă acolo”

”Nu am vorbit cu nimeni de la Rapid. O persoană de acolo, din România, vrea ca eu să mă întorc în fotbalul românesc, dar nu am vorbit cu nimeni de la Rapid. Pentru mine România e mereu o poartă deschisă. Am făcut treabă acolo, am făcut performanță. Sunt profesionist și iau în vedere ce e mai bine pentru mine, pentru cariera mea.

Echipa când nu câștigă, e greu. Rapid e o echipă mare din România, echipa care are ideea de a câștiga campionatul. Patronul și toată conducerea vor ca tot grupul, jucătorii și antrenorul, să aibă rezultate, când nu sunt rezultate e greu pentru toți.

În momentul de față, e greu pentru Rapid să mai câștige un loc de Europa. Important e să se facă un buget pentru anul viitor să se câștige campionatul, pentru a se putea bate la titlu”, a spus Toni Conceicao, în exclusivitate pentru PRO TV.

Conceicao a antrenat prima dată în România în 2009, la CFR Cluj, de unde a fost demis după ce câștigase Cupa și Supercupa. Au urmat FC Brașov și Astra Giurgiu, dar nici aici nu și-a dus contractele până la capăt.

A revenit la CFR în 2015, a câștigat iar Cupa în 2016, i-a fost reziliată din nou înțelegerea și după doi ani, în 2018, a ajuns tot la Cluj, de unde a fost demis în februarie 2019.

Conceicao este liber de contract de un an și jumătate. Ultima oară a fost selecționerul Camerunului, între 2019 și 2022.