Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, Cristi Săpunaru a bifat în actuala stagiune cinci apariții în play-off-ul Superligii României, 29 de prezențe în sezonul regulat (un gol, un assist) și un meci în Cupa României.

”Rămâne Săpunaru la Rapid?” Răspunsul conducerii

Întrebat dacă Săpunaru, căpitanul giuleștenilor, va rămâne la echipă și în următorul sezon, Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului a menționat că fundașului central i-a fost extinsă înțelegerea până în iunie 2025.

”(n.r. Săpunaru rămâne?) Da, mai are contract un an. Dacă i-am făcut contract înseamnă că va juca. Nu știu dacă va juca toate meciurile titular. Înaintează în vârstă și s-ar putea să nu mai poată juca toate meciurile. Nu putem spune că nu a jucat bine în acest sezon. Repet, el mai are un an contract cu noi și cine va fi antrenor va decide cât de mult va evolua”, a spus Victor Angelescu la televiziunea DigiSport.

Săpunaru a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum FC Național, FC Porto, Real Zaragoza, Elche CF, Pandurii Tg. Jiu, Astra Giurgiu, Kayserispor și Denizlispor.

Ce o trage în jos pe Rapid: ”Există o problemă când suporterii fac asta”

Ionuț Lupescu, fost mare internațional român, a vorbit despre situația de la Rapid și a menționat că una dintre problemele de la club are la bază faptul că suporterii se implică prea mult în deciziile conducerii. Spre exemplu, la ședința în care Cristiano Bergodi a fost demis, a luat parte și un delegat al fanilor.

De asemenea, Lupescu a evidențiat și faptul că Rapid a practicat un fotbal bun în actuala stagiune și că a adus un nou suflu în primul eșalon

”Nu cred că Rapid e o dezamăgire. A jucat un fotbal bun, a adus un nou suflu în Superliga României, dar în Giulești există o problemă. Suporterii se bagă prea mult peste conducere”, a spus Ionuț Lupescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Cum arată clasamentul play-off-ului la finalul etapei a șaptea

1. FCSB - 49 de puncte

2. Universitatea Craiova - 37 de puncte

3. CFR Cluj - 37 de puncte

4. Farul Constanța - 35 de puncte

5. Rapid - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte