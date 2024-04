”Retrogradează Dinamo?”. Dumitru Dragomir a răspuns pe loc

”Câinii” aveau nevoie de o victorie pentru a lua o opțiune serioasă pentru salvarea de la retrogradare. Rezultatul de egalitate cu echipa lui Florin Pârvu îi menține pe elevii lui Zeljko Kopic pe loc direct retrogradabil, cu două etape înainte de finalul play-out-ului.

Dinamo are o misiune dificilă pentru ultimele două runde. Se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, iar apoi va încheia sezonul pe teren propriu cu UTA Arad, echipa pregătită de Mircea Rednic.

Dumitru Dragomir crede că Dinamo va retrograda

Întrebat dacă Dinamo va retrograda la finalul acestui sezon, Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit un răspuns categoric.

”(n.r. - Pică Dinamo?) Da! Acolo ar avea avocatul ăla (n.r. - Andrei Nicolescu) care nu e băiat prost, doar că nu are bani. Ăla nu e băiat prost. Are cele mai grele jocuri acum Dinamo. Are meciul cu UTA, Rednic nu te iartă nici în mormânt când îl jignești. Rednic s-a certat cu toată lumea, și cu Lucescu”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

”Roș-albii” și-au pus toate speranțele într-un play-out perfect, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Dinamo are o singură victorie în șapte meciuri și a reușit să obțină nu mai puțin de cinci puncte cu adversarele directe în lupta pentru evitarea retrogradării.

Dinamo are 21 de puncte și este la trei distanță de ultimul loc care asigură salvarea directă de la retrogradare, ocupat de FC Botoțșani. Ultimul loc de baraj este la doar un punct distanță.

Programul etapei a 8-a din play-out:

FC Botoșani - FC Voluntari

Universitatea Cluj - Dinamo

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Hermannstadt - Poli Iași

UTA Arad - FCU Craiova

Programul etapei a 9-a din play-out:

Dinamo - UTA Arad

FC Voluntari - Universitatea Cluj

Oțelul Galați - FC Botoșani

Poli Iași - Petrolul Ploiești

FCU Craiova - Hermannstadt