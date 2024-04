Cifre fabuloase pentru Harry Kane în primul sezon la Bayern Munchen! Este primul britanic care reușește asta

La pauză, Real Madrid se afla în avantaj după golul marcat de Vinicius Jr. În debutul reprizei secunde, Bayern Munchen a revenit și a preluat conducerea după reușitele lui Sane și Harry Kane, însă meciul s-a terminat la egalitate, brazilianul înscriind din lovitură de pedeapsă.

În urma golului marcat în partida cu Real Madrid, atacantul a ajuns la 43 de goluri în 43 de meciuri jucate pentru bavarezi. În plus, jucătorul de 30 de ani este primul britanic care este implicat în 11 reușite (8 goluri și 3 assisturi) într-un sezon de UEFA Champions League.

