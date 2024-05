Clubul care forțează o lovitură de proporții: îl vor antrenor pe Jurgen Klopp!

Antrenorul german a anunțat că își dorește o perioadă de odihnă după ce a antrenat nouă ani la Liverpool și, chiar dacă va reveni în fotbal cel mai probabil în 2025, există deja echipe interesate de serviciile sale.

După ce GOAL.com a scris că Jurgen Klopp va fi principala țintă a lui Bayern Munchen pentru vara anului următor, se pare că bavarezii au o concurență serioasă. Borussia Dortmund, fosta sa echipă, ar plănui să-l readucă pe Klopp.

Potrivit jurnalistului Miguel Delaney de la Independent ar exista câteva zvonuri în jurul clubului de pe Signal Iduna Park potrivit cărora s-ar încerca readucerea lui Klopp în 2025, chiar dacă misiunea pare, la prima vedere, a fi una destul de dificilă.

Klopp a mai antrenat timp de șapte ani la Borussia Dortmund, între 2008 și 2015, reușind să câștige de două ori titlul în Bundesliga și să ajungă într-o finală de UEFA Champions League.

???? There is increasing talk around Dortmund about bringing Jürgen Klopp back to the club as head of football in 2025.

(Source: @MiguelDelaney) pic.twitter.com/Ve7zFas9hQ