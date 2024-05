Bruno Fernandes și-a decis viitorul: ”Dacă vreți să fiu sincer”

Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul ofensiv originar din Maia, Portugalia, mai are contract cu formația de pe ”Old Trafford” până la finele stagiunii 2025/26.

Bruno Fernandes e de părere că oficialii lui Manchester United vor ca el să rămână pe ”Old Trafford” și în următorul sezon, dar chiar și așa admite că în cazul în care s-ar gândi la o eventuală plecare nu ar face-o decât în momentul în care se va termina Campionatul European din Germania.

”Viitorul meu? În acest moment, cred că atât eu cât și clubul vrem să continuăm. Nu mă gândesc la viitor. Dacă vreți să fiu sincer, dacă m-aș fi gândit să nu rămân, nu aș fi făcut-o decât după finala FA Cup și EURO”, a spus Bruno Fernandes, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???? Bruno Fernandes: "My future? At the moment, I feel both me and the club want to continue together".

