Toni Kroos a explicat momentul sclipitor din FC Bayern - Real: ”Nu eu! El merită creditele”

”Bavarezii” s-au duelat cu galacticii în semifinalele UEFA Champions League marți seară. La finalul meciului, tabela de marcaj a indicat 2-2, iar totul se va da în manșa retur a fazei.

În minutul 24, după o serie de atacuri înlănțuite de ”bavarezi”, Real Madrid a dat lovitura după ce Toni Kroos i-a pasat la firul ierbii, spectaculos, scoțând din joc defensiva adversă, lui Vinicius, care a deschis, astfel, scorul, fără să-i dea vreo șansă lui Manuel Neuer.

După meci, Toni Kroos a explicat că ”geniul” nu a fost de partea lui, ci la Vinicius, care a tras fundașii după ei și a creat spațiu pentru a primi pasa sa.

”Am văzut că fundașii lor centrali îl urmăresc pe Vini Jr și Vini mereu aleargă să găsească spații libere... Din acest motiv creditele sunt la ei. El a creat spațiul. Pasa a fost ok”, a spus Toni Kroos, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

