„Ana Bogdan, propunere obraznică!” Ce scriu britanicii după ce Emma Răducanu a fost invitată să joace pentru România

Jucătoarea de tenis cu origini româneșit a câștigat în acest an turneul de Mare Șlem din America, US Open, iar în urmă cu două zile, la turneul de la Cluj, a obținut prima sa victorie într-un turneu WTA.

Tânără și talentată, frumoasa jucătoare atrage constant toate privirile asupra sa.

După primul meci disputat de Emma Răducanu la Cluj, când a întâlnit-o pe slovena Polona Hercog, scor 4-6, 7-5, 6-1, Ana Bogdan, una dintre jucătoare de bază din echipa de Fed Cup a României, i-a făcut o propunere care a stârnit „revoltă” în Marea Britanie: a invitat-o pe jucătoare britanică să joace pentru România în Fed Cup.

Reacția britanicilor nu a întârziat. Jurnaliștii de la Daily Mail UK au scris că Ana Bogdan a făcut o propunere „obraznică”.

„Ana Bogdan face o încercare obraznică de a o racola pe Emma Răducanu în echipa de Fed Cup, după ce frumoasa adolescentă i-a impresionat pe români la turneul din Cluj”, au scris cei de la Daily Mail.

