Simona Halep joacă din nou fără frică: „Să fiu sinceră, m-am chinuit o lună-două, dar acum am un nou obiectiv.”

Simona Halep a debutat convingător în Openul Transilvaniei, cedând doar trei game-uri în cele aproximativ 70 de minute de joc ale meciului cu Gabriela Ruse, încheiat scor 6-2, 6-1 în favoarea numărului 18 WTA.

Dubla campioană de Grand Slam a avut o prestație aproape perfectă la serviciu, câștigând 25/30 (83%) din punctele jucate cu prima servă. În plus, Halep a reușit lovitura meciului, pentru a se distanța la 5-2 în setul secund, semnând un passing shot pe care Gabriela Ruse nu l-a putut intui nici măcar o clipă.



„Chiar dacă am jucat fără public, îi simt pe oameni alături de mine. Vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru primire, chiar mă simt ca acasă. Azi am putut să joc un tenis bun, nu e ușor să joci împotriva unei conaționale care a avut un an extraordinar. Gabriela Ruse merită toate aplauzele. Pentru mine, a fost o bucurie să fiu pe teren, mereu joc cel mai bun tenis al meu la Cluj și abia aștept să joc mâine,” a declarat Simona Halep.

„Suntem toți triști că spectatorii nu pot veni să ne susțină, dar sper să trecem cu bine peste această perioadă. Eu cred că vom reveni la normal în curând și nu am de gând să mă las. Vreau să mai joc!” a adăugat învingătoarea din acest meci, în interviul preluat de Alexandra Dulgheru.

Simona on fire!

Simona Halep wins the all-Romanian affair with Gabriela Ruse, 6-1, 6-2, one of her best performances of the year. pic.twitter.com/3YBzUyjoso