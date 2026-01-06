VIDEO Ce surpriză! S-a retras în 2022 de la naționala României, dar acum se gândește la revenire

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a recunoscut că se gândește la o revenire în naționala României, la aproape patru ani după ultima apariție sub tricolor.

TAGS:
Alexandru MaximGaziantepTurciaBaraj CM 2026Echipa Nationala
Din articol

Maxim, fotbalist cu 56 de meciuri și 7 goluri la naționala României, care a ratat pe ultima sută de metri convocarea la EURO 2016, a jucat ultima dată sub tricolor în iunie 2022, în eșecul drastic cu Muntenegru (0-3), din Liga Națiunilor.

Alexandru Maxim lasă ușa deschisă unei reveniri la echipa națională

Mijlocașul lui Gaziantep a fost marți adversarul celor de la Petrolul Ploiești într-un amical disputat în Antalya. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar Maxim a fost întrebat la final dacă se gândește la echipa națională, mai ales că în martie este programată semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei.

Fostul jucător de la Pandurii, VfB Stuttgart, Mainz sau Beșiktaș a lăsat ușa deschisă unei reveniri la echipa națională, chiar dacă în vară va împlini 36 de ani.

"Nu vreau să discut subiectul ăsta. Atât timp cât voi fi jucător activ, normal că mă gândesc la echipa națională. Și nu doar eu. E ceva normal ca orice jucător să se gândească la națională, dar nici nu vreau să creez polemici și să deschid un subiect de genul ăsta.

Muncesc zi de zi, sunt fericit că joc fotbal, mă antrenez cu plăcere și am o relație extraordinară la Gaziantep cu toată lumea. Gândul meu e și la națională și, chiar dacă nu voi fi prezent, îi voi susține pe cei de acolo. Am foarte mulți prieteni la națională cu care țin legătură", a spus Maxim.

Alexandru Maxim, despre barajul Turcia - România: "Va fi un infern pe stadionul lui Beșiktaș"

Întrebat dacă ar fi un vis să fie convocat la națională în martie și să marcheze contra Turciei la baraj, Maxim a răspuns evaziv: "Ar fi un vis să văd echipa națională la un Campionat Mondial".

Maxim cunoaște foarte bine stadionul pe care se va juca barajul Turcia - România din 26 martie, având în vedere că a fost jucătorul lui Beșiktaș pentru o scurtă perioadă, în 2023: "Va fi un infern, dar nu doar noi vom avea presiune, ci și ei. Pentru ei e un meci cu foarte mare miză. E clar că ei au un avantaj, însă important e ca jucătorii să fie pregătiți, să fie în vână la momentul jocului. Acum e prematur să vorbim de acel joc".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
&bdquo;Suveranism monetar&rdquo; &icirc;ntr-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: &bdquo;Lucrurile vor răm&acirc;ne așa&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Florinel Coman a spart gheața &icirc;n Qatar! Primul gol &icirc;n campionat din acest sezon
Florinel Coman a spart gheața în Qatar! Primul gol în campionat din acest sezon
Gigi Becali a numit cel mai util fotbalist de la FCSB: &bdquo;&Icirc;n Europa te distrug ăia dacă nu faci ca el&rdquo;
Gigi Becali a numit cel mai util fotbalist de la FCSB: „În Europa te distrug ăia dacă nu faci ca el”
Ana Dumbravă, la același nivel cu Halep! Doar &bdquo;Simo&rdquo; a mai reușit o asemenea performanță
Ana Dumbravă, la același nivel cu Halep! Doar „Simo” a mai reușit o asemenea performanță
Dezvăluiri din vestiarul FCSB: &bdquo;&Icirc;ți amintești c&acirc;nd era Gigi la &icirc;nchisoare?&rdquo;
Dezvăluiri din vestiarul FCSB: „Îți amintești când era Gigi la închisoare?”
Spaniolul de la Parma, reverență &icirc;n fața lui Cristi Chivu &icirc;nainte de duelul direct: &bdquo;A făcut o treabă incredibilă&rdquo;
Spaniolul de la Parma, reverență în fața lui Cristi Chivu înainte de duelul direct: „A făcut o treabă incredibilă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi

Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: „Gigi dă banii!”

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"



Recomandarile redactiei
Florinel Coman a spart gheața &icirc;n Qatar! Primul gol &icirc;n campionat din acest sezon
Florinel Coman a spart gheața în Qatar! Primul gol în campionat din acest sezon
Gigi Becali a numit cel mai util fotbalist de la FCSB: &bdquo;&Icirc;n Europa te distrug ăia dacă nu faci ca el&rdquo;
Gigi Becali a numit cel mai util fotbalist de la FCSB: „În Europa te distrug ăia dacă nu faci ca el”
Dezvăluiri din vestiarul FCSB: &bdquo;&Icirc;ți amintești c&acirc;nd era Gigi la &icirc;nchisoare?&rdquo;
Dezvăluiri din vestiarul FCSB: „Îți amintești când era Gigi la închisoare?”
Ana Dumbravă, la același nivel cu Halep! Doar &bdquo;Simo&rdquo; a mai reușit o asemenea performanță
Ana Dumbravă, la același nivel cu Halep! Doar „Simo” a mai reușit o asemenea performanță
A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună
A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"
Alte subiecte de interes
C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat amicalul CSC Șelimbăr - Gaziantep FK, cu un spaniol Rodri la rom&acirc;ni și un rom&acirc;n decisiv la turci
Cât s-a încheiat amicalul CSC Șelimbăr - Gaziantep FK, cu un spaniol Rodri la români și un român decisiv la turci
A ieșit Deian Sorescu, a &icirc;nceput dezastrul! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Rizespor - Gaziantep, cu toți cei patru rom&acirc;ni titulari
A ieșit Deian Sorescu, a început dezastrul! Ce s-a întâmplat în Rizespor - Gaziantep, cu toți cei patru români titulari
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi &icirc;nțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au &rdquo;furat&rdquo; pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist&nbsp;
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor c&acirc;nd au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al Rom&acirc;niei
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
&bdquo;Suveranism monetar&rdquo; &icirc;ntr-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: &bdquo;Lucrurile vor răm&acirc;ne așa&rdquo;

stirileprotv „Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!