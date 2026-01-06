Maxim, fotbalist cu 56 de meciuri și 7 goluri la naționala României, care a ratat pe ultima sută de metri convocarea la EURO 2016, a jucat ultima dată sub tricolor în iunie 2022, în eșecul drastic cu Muntenegru (0-3), din Liga Națiunilor.



Alexandru Maxim lasă ușa deschisă unei reveniri la echipa națională

Mijlocașul lui Gaziantep a fost marți adversarul celor de la Petrolul Ploiești într-un amical disputat în Antalya. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar Maxim a fost întrebat la final dacă se gândește la echipa națională, mai ales că în martie este programată semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei.

Fostul jucător de la Pandurii, VfB Stuttgart, Mainz sau Beșiktaș a lăsat ușa deschisă unei reveniri la echipa națională, chiar dacă în vară va împlini 36 de ani.



"Nu vreau să discut subiectul ăsta. Atât timp cât voi fi jucător activ, normal că mă gândesc la echipa națională. Și nu doar eu. E ceva normal ca orice jucător să se gândească la națională, dar nici nu vreau să creez polemici și să deschid un subiect de genul ăsta.

Muncesc zi de zi, sunt fericit că joc fotbal, mă antrenez cu plăcere și am o relație extraordinară la Gaziantep cu toată lumea. Gândul meu e și la națională și, chiar dacă nu voi fi prezent, îi voi susține pe cei de acolo. Am foarte mulți prieteni la națională cu care țin legătură", a spus Maxim.

