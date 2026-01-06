Antrenorul Daniel Pancu a decis ca din 2026 să nu se mai bazeze, printre alții, pe Ciprian Deac. Fotbalistul cu 505 meciuri și 7 titluri de campion în Gruia, care în februarie va împlini 40 de ani, nu a fost luat în cantonamentul din această iarnă.

Dan Nistor: "Cred că voi mai juca un an sau doi"



În schimb, Dan Nistor are parte de un tratament diferit la U Cluj. Și-a prelungit recent contractul până în iunie 2027, iar curând ar putea bate recordul lui Ionel Dănciulescu pentru cele mai multe meciuri în prima ligă a României.



"Eu mi-am prelungit contractul. Ne bucurăm că oamenii din conducere au avut încredere în noi și ne-au prelungit contractele. Sper să-i facem fericiți pe suporteri, să facem ce e mai bine pentru club și să creștem alți copii din academie.



Dacă tot mi-am prelungit contractul, cred că voi mai juca un an sau doi. Să vedem. Ați văzut că la fotbal se pot întâmpla multe. Azi ești cel mai bun, iar mâine nu mai ești pe niciunde, din păcate", a spus Nistor, după amicalul U Cluj - Karagumruk 1-2, disputat în Turcia.

Dan Nistor: "Îmi pare rău pentru Ciprian Deac. CFR Cluj l-a umilit"



Ulterior, mijlocașul lui U Cluj s-a arătat revoltat de situația prin care trece Ciprian Deac la rivala din oraș.



"Îmi pare rău pentru Deac. Sunt destul de bun prieten cu el. Are o ditamai cariera în spate. Umilință e cuvântul potrivit. Cred că a câștigat la trofee de alții n-au mâncat cartofi prăjiți. A dus echipa aia în Champions League, Europa League. Dar sunt problemele lor.



Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa. Nasol! Din păcate, nu există recunoștință la noi în țară. Sperăm să ne schimbăm noi ca oameni. Devenim din ce în mai rău, din păcate", a mai spus Nistor.

