Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan s-a calificat miercuri în sferturile turneului WTA 250 Tennis in the Land, de la Cleveland, Ohio.

Ana Bogdan (31 de ani, locul 103 WTA) a învins-o în două ore şi opt minute, pe jucătoarea din Belgia Greet Minnen (27 de ani, locul 75 WTA). Ana s-a impus în două seturi, scor 7-6(3), 6-3.

Joi, în sferturi, Ana Bogdan, care a ajuns la patru victorii consecutive la Cleveland, va juca împotriva rusoaicei Anastasia Potapova (23 de ani, locul 43 WTA).

Românca are acum 4-0 în meciurile directe cu Minnen, pe care a mai învins-o în 2016 la Bath (Marea Britanie), cu 6-2, 6-4, în optimi, şi în 2019 în semifinale la Dubai (ITF), cu 4-6, 6-3, 6-2. Ana Bogdan s-a impus miercuri după mai bine de două ore de joc (2 h 08 min), în care a avut 4 aşi şi 4 duble greşeli.

Ana Bogdan şi-a asigurat un cec de 6.608 dolari şi 72 de puncte WTA.

Unique situation today as Ana Bogdan takes the court for her R2 match in Cleveland against Greet Minnen, whom she beat in qualifying a few days ago. pic.twitter.com/2rW0z57b3B

For the 2nd time in 3 days, Ana Bogdan is able to get the win over Greet Minnen. The 1st set was a real close one, but after winning it in a tiebreak, Ana raised her level to control the 2nd set to finish the match. Ana Bogdan defeated Greet Minnen 7-6, 6-3. pic.twitter.com/XV8w2fCLvs