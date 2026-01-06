Marcus Coco și-a reziliat contractul cu CFR Cluj

Coco a sosit la CFR Cluj cu un CV impresionant - nu mai puțin de 260 de meciuri în Ligue 1 la Nantes și Guingamp - însă nu a reușit să impresioneze în Gruia. Fundașul dreapta și-a reziliat contractul după doar 10 meciuri jucate în România.



Echipa antrenată de Daniel Pancu a făcut anunțul oficial în cursul zilei de marți: "Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!"

