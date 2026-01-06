Marcus Coco și-a reziliat contractul cu CFR Cluj
Coco a sosit la CFR Cluj cu un CV impresionant - nu mai puțin de 260 de meciuri în Ligue 1 la Nantes și Guingamp - însă nu a reușit să impresioneze în Gruia. Fundașul dreapta și-a reziliat contractul după doar 10 meciuri jucate în România.
Echipa antrenată de Daniel Pancu a făcut anunțul oficial în cursul zilei de marți: "Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!"
Tot marți, Marcus Coco a fost prezentat la noua echipă. Fundașul va semna un contract pe un sezon și jumătate cu Hapoel Tel Aviv, ocupanta locului 5 în prima ligă din Israel.
Coco este așteptat să sosească în următoarele 24 de ore în Israel pentru semnarea contractului. Fundașul va încasa un salariu lunar de 20.000 de euro și ar putea debuta la derby-ul cu Maccabi Tel Aviv, programat pe 14 ianuarie, în Cupa Israelului, scrie Sport5.
CFR Cluj, în mercato din această iarnă
Antrenor - Daniel Pancu (cofirmat)
Veniri - Alibek Aliev (Osters IF / gratis)
Reveniri după împrumuturi - /
Plecări - Louis Munteanu (DC United / 6 milioane de euro), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr / 1.5 milioane de euro), Iacopo Cernigoi, Mateus Peloggia, Marcus Coco (contracte reziliate)