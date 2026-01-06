FOTO A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

CFR Cluj a oficializat despărțirea de Marcus Coco (29 de ani), fundașul dreapta sosit la formația ardeleană în septembrie.

Coco a sosit la CFR Cluj cu un CV impresionant - nu mai puțin de 260 de meciuri în Ligue 1 la Nantes și Guingamp - însă nu a reușit să impresioneze în Gruia. Fundașul dreapta și-a reziliat contractul după doar 10 meciuri jucate în România.

Echipa antrenată de Daniel Pancu a făcut anunțul oficial în cursul zilei de marți: "Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!"

Tot marți, Marcus Coco a fost prezentat la noua echipă. Fundașul va semna un contract pe un sezon și jumătate cu Hapoel Tel Aviv, ocupanta locului 5 în prima ligă din Israel.

Coco este așteptat să sosească în următoarele 24 de ore în Israel pentru semnarea contractului. Fundașul va încasa un salariu lunar de 20.000 de euro și ar putea debuta la derby-ul cu Maccabi Tel Aviv, programat pe 14 ianuarie, în Cupa Israelului, scrie Sport5.

CFR Cluj, în mercato din această iarnă

Antrenor - Daniel Pancu (cofirmat)

Veniri - Alibek Aliev (Osters IF / gratis)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Louis Munteanu (DC United / 6 milioane de euro), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr / 1.5 milioane de euro), Iacopo Cernigoi, Mateus Peloggia, Marcus Coco (contracte reziliate)

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB schimbă echipa: Nu mai intră &icirc;n planurile clubului
Basarab Panduru, atac frontal după transferul lui Louis Munteanu &icirc;n MLS: &bdquo;Fotbal ciudat!&rdquo;
Mbappe, OUT! Real Madrid a primit vestea
Manchester City transferă căpitanul unei rivale din Premier League!
FC Argeș &icirc;l face pe Becali invidios: piteștenii au dat lovitura cu v&acirc;nzarea lui Caio Ferreira!
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi

Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB schimbă echipa: Nu mai intră &icirc;n planurile clubului
Basarab Panduru, atac frontal după transferul lui Louis Munteanu &icirc;n MLS: &bdquo;Fotbal ciudat!&rdquo;
Manchester City transferă căpitanul unei rivale din Premier League!
FC Argeș &icirc;l face pe Becali invidios: piteștenii au dat lovitura cu v&acirc;nzarea lui Caio Ferreira!
Mbappe, OUT! Real Madrid a primit vestea
Primul star pe care e gata să &icirc;l debuteze CFR Cluj + c&acirc;nd revine Louis Munteanu
Ședință foto, cu Marcus Coco! Imagini tari cu noul transfer al lui CFR Cluj
Mutarea &icirc;ncercată de Dinamo a eșuat! Motivul pentru care fotbalistul cu patru titluri c&acirc;știgate i-a refuzat pe &rdquo;C&acirc;inii Roșii&rdquo;
Ce debut pentru Dumitru Cardoso! A marcat o &rdquo;dublă&rdquo; pentru noua sa echipă &icirc;n primul meci oficial
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
