Emma Răducanu, noi declarații despre tatăl său, Ion Răducanu

Emma Răducanu a bifat multe premiere prin victoria semnată în primul tur al Openului Transilvaniei. A fost primul succes al sportivei britanice cu origini românești într-un turneu al circuitului WTA, dar și prima partidă jucată în trei seturi în WTA, campioana de la US Open învingând-o pe slovena Polona Hercog, scor 4-6, 7-5, 6-1.

Eforturile Emmei Răducanu s-au întins pe durata a două ore și jumătate de joc, care se pot dovedi o lecție foarte utilă în dezvoltarea tinerei jucătoare din Marea Britanie. „Simt că am învățat mult din această victorie. A fost genul de meci în care știi că nu joci cel mai bun tenis, dar continui să lupți și încerci să o scoți la capăt.

Nu mi s-a întâmplat de prea multe ori să pierd primul set, dar am învățat să lupt din toate puterile și că pot întoarce soarta unui joc,” a declarat Emma Răducanu în conferința de presă organizată după meci.

Emma Răducanu: „Vreau să te văd, bunico, dar mai așteaptă câteva zile!”



Susținută din tribune de tatăl său român, Ion Răducanu, Emma a dezvăluit că se simte plăcut să îl aibă alături, întrucât acesta nu obișnuiește să călătorească pentru a-i urmări meciurile de tenis. „Nu l-am putut găsi cu privirea pe tatăl meu în tribune. E frumos să îl am alături la un turneu. El nu călătorește niciodată în străinătate să mă vadă jucând. A fost plăcut să știu că mă urmărește jucând și a fost foarte frumos să am sprijinul de care am avut parte, a însemnat mult pentru mine să joc în țara de proveniență a tatălui meu,” a adăugat ocupanta locului 23 în ierarhia mondială.

Deși spectatorii nu au putut fi prezenți, voluntarii Transylvania Open și o parte a jurnaliștilor și fotografilor acreditați au susținut-o cu aplauze și urale pe Emma Răducanu în timpul partidei, iar sprijinul a fost apreciat de sportiva în vârstă de 18 ani. „Am avut parte de un sprijin uimitor. E păcat că fanii nu pot fi prezenți, dar sper că m-au urmărit la televizor. Am vrut doar să îi fac mândri. Iubesc România și să joc aici. Aș vrea să rămân cât de mult timp posibil, așa că în timpul meciului am luptat și m-am gândit că nu vreau să plec încă. Vreau să îmi văd bunica, dar mai așteaptă câteva zile, m-am gândit!” a completat Emma Răducanu.