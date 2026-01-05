Oficialul campioanei a explicat că se caută un mijlocaș care să aducă un plus evident de valoare față de actualii titulari.



FCSB se află în cantonament în Turcia, unde pregătește asaltul pentru a doua parte a sezonului. Patronul Gigi Becali a promis o „revoluție” la nivelul lotului, iar fanii așteaptă nume noi, însă MM Stoica a ținut să clarifice strategia clubului. Oficialul campioanei a transmis că, deși există disponibilitate financiară, transferul mult așteptat se va face doar dacă jucătorul identificat este net superior opțiunilor actuale din lot.



„Gigi spune că dă banii, dar nu pocnim din degete”



„Se lucrează. Văd că sunt foarte mulţi miştocari, mai ales suporteri de-ai noştri, pe reţele, care «scriu bine». Nu se face aşa: «Hai să luăm un mijlocaş». Studiem foarte multe pieţe. Dacă vrei să aduci un jucător, trebuie să fii convins că este mai bun ca Şut şi Lixandru. N-am găsit. Am găsit jucători interesanţi. Emerllahu mi s-a părut interesant, nu l-am putut lua. Un altul a bătut câmpii, altul s-a accidentat. Sunt jucători buni – 2.500.000 de euro. Gigi spune că dă banii, dar s-ar putea să stea pe bancă. Ne uităm la mai mulţi jucători, dar nu pocnim din degete”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.



Până la sosirea mijlocașului dorit, sub comanda lui Elias Charalambous a ajuns deja Andre Duarte. Fundașul transferat în această iarnă a lăsat o impresie foarte bună staff-ului tehnic după primele zile de antrenament alături de noii colegi.



Situația din clasament impune mutări inspirate. FCSB a intrat în 2026 de pe locul 9, cu 31 de puncte, fiind la două puncte în spatele Oțelului Galați, echipă aflată pe ultima poziție de play-off. Obiectivul trasat de conducere este clar: câștigarea Supercupei României, trofeu accesibil doar prin adjudecarea titlului sau a Cupei.



Campioana are un program infernal în această lună. Primul test oficial este programat pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, împotriva celor de la FC Argeș (locul 5). Imediat după, atenția se mută pe Europa League, unde FCSB va disputa meciurile decisive cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și Fenerbahce (29 ianuarie).

