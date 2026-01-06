Ciprian Marica a fost întrebat despre Denis Alibec în emisiunea de pe PRO TV și a explicat faptul că atacantul de la FCSB putea să realizeze mai multe în carieră decât a reușit până la urmă.

Fața la joc se vede în fiecare luni la PRO TV , iar aceasta a fost prima ediție a anului 2026.

„Să vedem ce se întâmplă cu el, care este situația lui. Alibec are o vârstă, iar dacă dai timpul înapoi Alibec putea să obțină mult mai mult decât a obținut.

A avut un talent mare, mai țin minte că a avut vreo trei-cinci ani în care toată lumea îi spunea: 'bă, nu mai da din mâini, nu mai gesticula', pentru că se apuca să îi certe pe toți. A înțeles abia pe la 32 de ani.”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate în emisiunea Fața la Joc.



De aceeași părere este și Robert Niță, care a punctat faptul că Alibec ar fi putut face mai mult la Inter, unde a ajuns încă de la 18 ani.

„Tu îți dai seama ce talent, dacă a ajuns el la Inter Milano. Un român tânăr la început de carieră să ajungă la Inter Milano, adică... Ei au sistem de scouting, că nu luau o 'trompetă' sau pe unul 'șchiop', găseau în lumea asta un jucător mai bun dacă era.”, a adăugat Robert Niță în exclusivitate pentru PRO TV.

Denis Alibec a evoluat în 13 partide pentru FCSB în acest sezon, marcând un gol și oferind două pase decisive.

500.000 de euro este cota atacantului de 35 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

