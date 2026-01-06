EXCLUSIV Fotbalistul de la FCSB nu a profitat: „Tu îți dai seama ce talent, dacă a ajuns acolo”

Fotbalistul de la FCSB nu a profitat: &bdquo;Tu &icirc;ți dai seama ce talent, dacă a ajuns acolo&rdquo; Fotbal intern
Unul dintre fotbaliștii de la FCSB a fost unul dintre subiectele de discuție din emisiunea Fața la Joc.

În emisiunea Fața la Joc, moderată de Costin Ștucan, au fost invitați Robert Niță, Ciprian Marica și Cătălin Oprișan.

Fața la joc se vede în fiecare luni la PRO TV, iar aceasta a fost prima ediție a anului 2026.

Ciprian Marica și Robert Niță au căzut de acord: Denis Alibec și-a ratat potențialul 

Ciprian Marica a fost întrebat despre Denis Alibec în emisiunea de pe PRO TV și a explicat faptul că atacantul de la FCSB putea să realizeze mai multe în carieră decât a reușit până la urmă.

„Să vedem ce se întâmplă cu el, care este situația lui. Alibec are o vârstă, iar dacă dai timpul înapoi Alibec putea să obțină mult mai mult decât a obținut. 

A avut un talent mare, mai țin minte că a avut vreo trei-cinci ani în care toată lumea îi spunea: 'bă, nu mai da din mâini, nu mai gesticula', pentru că se apuca să îi certe pe toți. A înțeles abia pe la 32 de ani.”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate în emisiunea Fața la Joc.

De aceeași părere este și Robert Niță, care a punctat faptul că Alibec ar fi putut face mai mult la Inter, unde a ajuns încă de la 18 ani.

„Tu îți dai seama ce talent, dacă a ajuns el la Inter Milano. Un român tânăr la început de carieră să ajungă la Inter Milano, adică... Ei au sistem de scouting, că nu luau o 'trompetă' sau pe unul 'șchiop', găseau în lumea asta un jucător mai bun dacă era.”, a adăugat Robert Niță în exclusivitate pentru PRO TV.

Denis Alibec a evoluat în 13 partide pentru FCSB în acest sezon, marcând un gol și oferind două pase decisive.

500.000 de euro este cota atacantului de 35 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

