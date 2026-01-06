Internaționalul român a inițiat o acțiune în instanță împotriva lui Eyupspor, clubul la care a ajuns împrumut în vară de la Trabzonspor.



Atacatul român ar solicita plata mai multor salarii restante. Potrivit informațiilor GSP, suma totală cerută de atacant se apropie de un milion de euro.



Denis Drăguș și-a dat clubul în judecată



Conflictul nu este unul izolat. Eyupspor se confruntă cu probleme financiare serioase, iar mai mulți jucători au depus memorii pentru a deveni liberi de contract.

În acest context, antrenorul Atila Gerin a decis să excludă nu mai puțin de șapte fotbaliști din lotul pentru cantonamentul de iarnă.



Pe lângă Drăguș, lista îi mai include pe Mame Thiam, Umut Meras, Emre Akbaba, Mujakic, Ampem și Robin Yalcin.



În actualul sezon, atacantul a bifat 12 apariții în prima ligă a Turciei pentru Eyupspor, fără gol sau assist. Contractul său de împrumut este valabil până la finalul stagiunii, însă despărțirea pare tot mai probabilă.



La echipa națională, Denis Drăguș a strâns 27 de selecții și a marcat de șapte ori. Totuși, Mircea Lucescu nu va putea conta pe el la barajul cu Turcia pentru Campionatul Mondial, după eliminarea primită în meciul cu Bosnia, pierdut de România cu 1-3.



De-a lungul carierei, Drăguș a evoluat la Farul, Standard Liege, Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor.

