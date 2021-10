„Nu vreau să plâng, dar simt multă bucurie. Sunt acasă aici.” Emma Răducanu a reușit o primă victorie istorică în WTA, la Cluj 

Emma Răducanu a scris istorie la Cluj-Napoca și a reușit prima sa victorie într-un turneu din circuitul WTA. Sportiva britanică cu origini românești a depășit-o în trei seturi pe slovena Polona Hercog, scor 4-6, 7-5, 6-1.

În primul set, campioana de la US Open a suferit o cădere bruscă de formă, sfârșind întoarsă de la 4-1, dar a început să servească mult mai constant în setul secund și a izbutit să-și țină nervii în frâu la 4-5, 30-egal în setul doi.



Evitând înfrângerea în două seturi, Emma Răducanu s-a descătușat în setul trei, pe care l-a câștigat fără emoții, afară de un game de onoare adjudecat de Polona Hercog, când tabela arăta deja 5-0 în favoarea sportivei din Marea Britanie.

În optimile de finală, Emma Răducanu se va duela cu Ana Bogdan, care a învins-o în prima zi de concurs pe Ivana Jorovic, scor 7-6, 6-4. Inutil de menționat, va fi prima întâlnire directă între cele două jucătoare.

Alexandra Dulgheru a fost cea care a intervievat-o pe teren pe Emma Răducanu, imediat după încheierea meciului, iar jucătoarea din România a fost surprinsă de alegerea campioanei de la US Open de a răspunde în limba română.

"And @EmmaRaducanu will now talk about her victory..." ????????

Who can help admin out with a little Romanian translation? ????#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg