Fără să ofere prea multe detalii, Gigi Becali a explicat că a fost foarte dezamăgit de unul dintre verii săi, Virgil, cel cu care a avut o relație foarte apropiată până de curând.



Gigi Becali, dezamăgit de vărul Virgil: "Nu mai am încredere în niciun om din cauza lui"

Prezent adesea în preajma lui Gigi Becali în special în primii ani ai omului de afaceri la cârma lui FCSB, Virgil Becali nu a mai apărut în ultimii ani nici măcar la meciurile formației roș-albastre.



"Nu mai am încredere în niciun om. Nu mai am! Bine, de exemplu în MM (n.r - Mihai Stoica) și Pinti (n.r - Mihai Pintilii) am, dar vorbesc la modul general. Nu mai am încredere. De ce nu mai am? De la un singur om. Îl cheamă Virgil. Nu spun mai multe. Am avut mare încredere în el. Nu l-am certat niciodată, n-am avut nimic niciodată, l-am iubit ca pe un frate. Da, vărul meu.



Omul ăsta m-a făcut să nu mai am încredere deloc. N-are rost să vorbim, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui. Am aflat astă-vară de ceea ce a făcut", a spus Gigi Becali, luni seară, la Digisport.

