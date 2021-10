Simona Halep, replică pentru hateri, după turul 1 la Cluj: „Mulți oameni au spus că mă voi duce în jos după nuntă.”

Simona Halep a debutat cu brio pe tabloul principal al Openului Transilvaniei, eliminând-o pe Gabriela Ruse, scor 6-1, 6-2, iar atitudinea relaxată, afișată la conferința de presă a fost consecința naturală a unei prestații convingătoare, catalogată de Simona însăși una dintre cele mai bune partide făcute de la revenirea în circuitul WTA.

„Mulți oameni au spus că mă voi duce în jos după petrecerea de nuntă, dar eu nu am spus așa ceva. Soțul meu îmi e alături și sunt fericită. Mă susține să continui să joc,” a declarat Simona Halep, răspunzând criticilor care au pronosticat că relația sa personală cu Toni Iuruc îi va afecta drastic cariera de jucătoare profesionistă de tenis.



Aflată de peste 8 ani în top 20 WTA, Simona Halep are nevoie să câștige trofeul la Cluj-Napoca pentru a nu-și pierde acest statut. Explicând care este secretul excelenței demonstrate în ultimul deceniu, Simona Halep a precizat: „Multă muncă și perseverență. Iar dacă nu crezi, nu poți reuși nimic în viață. De asta am reușit să fiu în topul tenisului pentru atât de mulți ani,” a afirmat Simona Halep.

Întrebată despre cât de dificil i-a fost să gestioneze faptul că a înfruntat-o pe Gabriela Ruse, jucătoare care o consideră pe Simona Halep idol al său, dubla campioană de Grand Slam a replicat cu luciditate: „Nu mă gândesc contra cui joc, am învățat acest lucru pe parcursul anilor. Serena Williams mă intimida foarte mult și atunci nu mă puteam desfășura pe teren. Acum contează doar să intru pe teren și să îmi fac treaba”, a completat Simona Halep.

